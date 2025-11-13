हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Thamma Box Office Collection Day 23: 'थामा' की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन

Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन

Thamma Box Office Collection Day 23: आयुष्मान खुराना स्टारर ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत काफी खस्ता हो गई है. ये फिल्म अब चंद लाख कमाने के लिए भी काफी संघर्ष कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है. इस दीवाली रिलीज रोमांटिक ड्रामा को ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और हाल ही में रिलीज़ हुई ‘हक़ से कड़ी टक्कर मिलने बावजूद इसके ‘थामा’ ने खूब कमाई कर ली है. हालांकि अब फिल्म की कमाई का ग्राफ हर दिन गिरता जा रहा है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 23वें दिन यानी चौथे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘थामा’ ने 23वें दिन कितना किया कारोबार?
‘थामा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 23 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म ने जमकर धमाल मचाया. मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की इस फिल्म पर दर्शको ने भी खूब प्यार बरसाया. दिलचस्प बात ये है कि कई फिल्मों से टक्कर के बावजूद इसने अच्छी कमाई की. हालांकि अब चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है. आलम ये है कि इसके लिए अब चंद लाख रुपये का कलेक्शन करना भी मुश्किल हो गया है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘थामा’ ने पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी और इसकी कमाई 108.4 करोड़ रुपये रही थी. दूसरे हफ्ते में इसने 18.7 करोड़ का कारोबार किया. इसके बाद तीसरे शुक्रवार को यानी 18वें दिन इसने 80 लाख रुपये कमाए. 19वें दिन 1.5 करोड रुपये, 20वें दिन 1.65 करोड़ रुपये, 20वें दिन 1.65 करोड़ रुपये, 21वें दिन 40 लाख रुपये और 22वें दिन 70 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 23वें दिन 45 लाख का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ ‘थामा’ की 23 दिनों की कुल कमाई अब 132.60 करोड़ रुपये हो चुकी है.

‘थामा’ का पैकअप करेगी 'दे दे प्यार दे 2'
‘थामा’ की कमाई में हर दिन गिरावट आ रही है. यहां तक कि चंद लाख कमाने में भी इसके पसीने छूट रहे हैं. फिल्म की हालत अब बॉक्स ऑफिस पर खराब हो चुकी है. वहीं अब 14 नवंबर यानी कल सिनेमाघरों में अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हो रही है. इस फिल्म के आने से ‘थामा’ का पैकअप अब तय लग रहा है.

Published at : 13 Nov 2025 07:21 AM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Box Office BOX OFFICE COLLECTION Thamma
