चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने करियर में न केवल तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है बल्कि दिल छू देने वाली अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सक्सेसफुल धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ भी हमेशी सुर्खियों में रही. अभिनेता ने दो शादियां की हैं और वे छह बच्चों, दो बेटों और चार बेटियों, के पिता हैं. धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. इस जोड़े के चार बच्चे हैं, अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल, और बेटियां अजीता देओल और विजेता देओल.

वहीं एक्टर ने पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी और इस जोड़ी की दो बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल. जहां ईशा देओल बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो वहीं धर्मेंद्र की बाकी की तीनों बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं. चलिए आज यहां ही-मैन की बेटियों के बारे में जानते हैं उनकी कहां शादी हुई है और उनके पति क्या करते हैं.

क्या करती हैं धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियां और दामाद?

हैं धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बड़ी बेटी, अजीता देओल ने फ़िल्मी दुनिया से दूर एक शांत जीवन चुना है. वह अमेरिका में साइकोलॉजी की टीचर हैं और उनकी शादी इंडियन-डेंटिस्ट किरण चौधरी से हुई है. इस जोड़े की दो बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका.

वहीं धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की छोटी बेटी विजेता देओल अपने पिता के बिजनेस वेंचर्स से जुड़ी हैं. धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस, विजेता प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है. उनकी शादी विवेक गिल से हुई है और वे अपने दो बच्चों, साहिल और प्रेरणा के साथ दिल्ली में रहती हैं. विजेता राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर भी हैं.





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां और दामाद क्या करते हैं?

1980 में, धर्मेंद्र ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी. चूंकि उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था, इसलिए धर्मेंद्र ने कथित तौर पर दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था. इस जोड़े की दो बेटियाँ हैं, ईशा देओल और अहाना देओल.

धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल का हो चुका है तलाक

ईशा देओल ने 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी. बारह साल की शादी के बाद, दोनों ने 2024 में अलग होने का फैसला किया था. वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव वोहरा से हुई है., इस जोड़े की जुड़वां बेटियां, अस्त्रया और आदिया, और एक बेटा, डेरियन है.