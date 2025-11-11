बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र इस वक्त अपनी बीमारी को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. इसी बीच हम आपके लिए एक्टर के कुछ दिलचस्प किस्से लेकर आए हैं. साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने बॉलीवुड की किस हसीना संग सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं.

हेमा संग सेट पर शरारत करते थे धर्मेंद्र ?

दरअसल कुछ वक्त पहले धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल के साथ आप की अदालत में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और वाइफ हेमा मालिनी के साथ के कई दिलचस्प किस्से शेयर किए थे. जब एक्टर से पूछा गया कि क्या वो शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी से शरारत करते थे. तो एक्टर ने कहा, ‘नहीं नहीं. शरारत तो हर किसी के साथ की थी, बस उनके साथ वाली शरारतें ज्यादा नोट हो गई हो गई. एक्टर के अंदर ये विटी होना, रोमांटिक होना, छेड़छाड़, इमोशन रोल पढ़ना, जागना, चलना ये सारे गुण अगर हो तो अच्छी बात है.

‘मैंने कभी डर्टी शरारत नहीं की’

धर्मेंद्र ने आगे कहा, ‘मेरे अंदर वैसे ये कुछ बचपन से ही थे. फिर पनपते पनपते बढ़ते गए, तो बढ़ते गए. मैं शरारती तो था साहब और लेकिन स्वीट शरारती है. मैने कभी कोई डर्टी शरारती नहीं की थी. एक डर्टी शरारती होते हैं. एक सेडिस्टिक टाइप होते हैं. मैं बड़ा इमोशनल और नेक नेक शरारती था.’





हेमा मालिनी संग धर्मेंद्र दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में

इसी दौरान जब एक्टर की हिट फिल्मों की बात चली तो उन्होंने कहा, ‘सबसे ज्यादा तो मेरी फिल्में हेमा के साथ ही चली है. उनके साथ मैंने करीब 20-25 फिल्में की है. जिनमें से कोई हिट तो कोई सुपरहिट हो जाती थी. मेरी फिल्में सबसे ज्यादा उनके साथ ही हैं.





कौन सी हैं धर्मेंद्र और हेमा की फिल्में?

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने द बर्निंग ट्रेन, राजा जानी, बगावत,धर्म और कानून,राजपूत,अलीबाबा और चालीस चोर,सीता और गीता,नसीब,शोले, दिल्लगी,नया जमाना, आसपास समेत कई सारी फिल्में की हैं. बताते चलें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी. दोनों की शादी साल 1980 में हुई थी.





