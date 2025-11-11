एक्सप्लोरर
काजल अग्रवाल से शाहरुख खान, धर्मेंद्र से पहले इन सितारों की उड़ी मौत की अफवाह
Bollywood Stars Death Rumours: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से पहले कई स्टार्स के मौत की अफवाह उड़ चुकी हैं. जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया था. देखिए इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.
फिल्म जगत में कई बार स्टार्स को लेकर ऐसी खबरें सामने आई है. जिसने सबका दिल दहला दिया. हाल ही में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर कहा जा रहा था कि उनका निधन हो गया, जबकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ धर्मेंद्र से पहले भी बॉलीवुड के कई सितारों की मौत की झूठी खबरें सामने आ चुकी हैं. नीचे देखिए पूरी लिस्ट....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Tags :Dharmendra Shah Rukh Khan Bollywood
बॉलीवुड
9 Photos
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
बॉलीवुड
7 Photos
चिल्ड्रन डे पर अपने बच्चों के साथ जरुर देखें ये फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
बॉलीवुड
7 Photos
58 की उम्र में भी बेहद फिट दिखती हैं माधुरी दीक्षित, जानिए क्या है एक्ट्रेस की फिटनेस का राज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion