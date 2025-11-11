हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाजल अग्रवाल से शाहरुख खान, धर्मेंद्र से पहले इन सितारों की उड़ी मौत की अफवाह

काजल अग्रवाल से शाहरुख खान, धर्मेंद्र से पहले इन सितारों की उड़ी मौत की अफवाह

Bollywood Stars Death Rumours: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से पहले कई स्टार्स के मौत की अफवाह उड़ चुकी हैं. जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया था. देखिए इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Bollywood Stars Death Rumours: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से पहले कई स्टार्स के मौत की अफवाह उड़ चुकी हैं. जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया था. देखिए इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

फिल्म जगत में कई बार स्टार्स को लेकर ऐसी खबरें सामने आई है. जिसने सबका दिल दहला दिया. हाल ही में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर कहा जा रहा था कि उनका निधन हो गया, जबकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ धर्मेंद्र से पहले भी बॉलीवुड के कई सितारों की मौत की झूठी खबरें सामने आ चुकी हैं. नीचे देखिए पूरी लिस्ट....

1/7
मीनाक्षी शेषाद्रि - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही मीनाक्षी शेषाद्रि का है. एक्ट्रेस को लेकर कोरोना महामारी में ये खबर फैली थी कि उनका निधन हो गया है. इस अफवाह के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो ठीक है.
मीनाक्षी शेषाद्रि - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही मीनाक्षी शेषाद्रि का है. एक्ट्रेस को लेकर कोरोना महामारी में ये खबर फैली थी कि उनका निधन हो गया है. इस अफवाह के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो ठीक है.
2/7
फरीदा जलाल - दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल की मौत की झूठी खबर सामने आ चुकी है. इस खबर से एक्ट्रेस के फैन सदमे में आ गए थे. फिर फरीदा ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करके इसका खंडन किया था.
फरीदा जलाल - दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल की मौत की झूठी खबर सामने आ चुकी है. इस खबर से एक्ट्रेस के फैन सदमे में आ गए थे. फिर फरीदा ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करके इसका खंडन किया था.
3/7
काजल अग्रवाल - बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की फेमस अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी पिछले दिनों ऐसी ही खबर को लेकर चर्चा में थी. कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. फिर एक्ट्रेस ने खुद इन खबरों का खंडन सोशल मीडिया के जरिए किया था.
काजल अग्रवाल - बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की फेमस अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी पिछले दिनों ऐसी ही खबर को लेकर चर्चा में थी. कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. फिर एक्ट्रेस ने खुद इन खबरों का खंडन सोशल मीडिया के जरिए किया था.
4/7
अमिताभ बच्चन - अमिताभ बच्चन का भी इस लिस्ट में हैं. बिग बी के निधन की झूठी खबर एक नहीं बल्कि खबर बार सामने आ चुकी है. जिसे जानकर उनके फैंस भी परेशान हो जाते हैं.
अमिताभ बच्चन - अमिताभ बच्चन का भी इस लिस्ट में हैं. बिग बी के निधन की झूठी खबर एक नहीं बल्कि खबर बार सामने आ चुकी है. जिसे जानकर उनके फैंस भी परेशान हो जाते हैं.
5/7
शाहरुख खान - आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उनको लेकर कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि एक्टर का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया. फिर बाद में इस खबर को फेक बताया गया था.
शाहरुख खान - आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उनको लेकर कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि एक्टर का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया. फिर बाद में इस खबर को फेक बताया गया था.
6/7
बात करें धर्मेंद्र की तो एक्टर पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. जहां वो आईसीयू में भर्ती हैं. उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है. इसलिए एक्टर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.
बात करें धर्मेंद्र की तो एक्टर पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. जहां वो आईसीयू में भर्ती हैं. उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है. इसलिए एक्टर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.
7/7
11 नवंबर की सुबह की ये खबर आई थी कि उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया. लेकन फिर एक्टर की बेटी ईशा ने इन खबरों का खंडन किया था.
11 नवंबर की सुबह की ये खबर आई थी कि उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया. लेकन फिर एक्टर की बेटी ईशा ने इन खबरों का खंडन किया था.
Published at : 11 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Shah Rukh Khan Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Delhi Blast: डॉक्टर परवेज का है PAK से गहरा कनेक्शन? पड़ोसी ने ABP के कैमरे पर दिया बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget