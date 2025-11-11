काजल अग्रवाल से शाहरुख खान, धर्मेंद्र से पहले इन सितारों की उड़ी मौत की अफवाह

मीनाक्षी शेषाद्रि - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही मीनाक्षी शेषाद्रि का है. एक्ट्रेस को लेकर कोरोना महामारी में ये खबर फैली थी कि उनका निधन हो गया है. इस अफवाह के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो ठीक है.