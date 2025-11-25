धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में फ़िल्मों में अपना करियर शुरू किया था और जल्द ही वे बॉलीवुड के ही-मैन के रूप में मशहूर हो गए थे. वे अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें खूब सारा शराब पीना भी शामिल था. अभिनेता ने ये एक्सेप्ट करने में कभी झिझक महसूस नहीं कि उन्हें शराब पीना बहुत पसंद है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके बेटे सनी देओल कभी भी शराब पीने में कंफर्टेबल नहीं थे.उन्होंने एक बार कहा था कि शायद उनकी लाइफस्टाइल ही सनी को शराब से दूर रखती है.

1983 में सनी देओल की पहली फ़िल्म बेताब की रिलीज़ से पहले दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज अभिनेता ने कहा था कि उनके बेटे ने उनकी गलतियों से सीखा है.

‘सनी ने मेरी गलतियों से सीखा है’

सिनेब्लिट्ज़ को दिए एक थ्रोबैक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र से सनी के अपकमिंग फ़िल्मी करियर के बारे में पूछा गया था. दरअसल 25 साल के सनी देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे. उस दौरान धर्मेंद ने कहा था, "उन्होंने मेरी गलतियों से सीखा है." उन्होंने कहा था, "देखिए, वह स्मोकिंग नहीं करता और शराब नहीं पीता" मानो वह मानते हों कि ये उनकी सबसे बड़ी गलतियां थीं.

धर्मेंद्र के शराब पीने पर सनी देओल होते थे हर्ट

फिर उन्होंने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अपने बेटों के सामने ड्रिंक ली थी, और जब भी वह खुद के लिए ड्रिंक डालते थे, सनी के चेहरे पर एक दर्द की लहर देखते थे, और इससे उन्हें ग्लिट होता था. उन्होंने कहा था, "उसने मुझे नशे में धुत होते देखा है, और मुझे याद है कि वह कितना हर्ट दिखता था. बॉबी के उलट, जो आकर मुझसे कहता है, 'पापा, ये मत करो, वो मत करो.' सनी मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कह सकता था. लेकिन जब मैं ड्रिंक डालता था, तो उसके चेहरे पर जो दर्द होता था, उससे मुझे बहुत ग्लिट होता था. उसने ये देखा है कि शराब पीने से किसी का कोई फायदा नहीं होता है."

‘सनी का कभी कोई अफेयर नहीं होगा’

उसी बातचीत में, धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि सनी का कभी कोई अफेयर नहीं होगा. उन्होंने कहा, "इसी तरह, वह जानते हैं कि अफेयर्स से कभी किसी का भला नहीं होता, ये सिर्फ़ आपके काम में रुकावट डालते हैं. इसलिए सनी इनसे दूर ही रहेंगे," इस इंटरव्यू से तीन साल पहले, धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना, अहेमा मालिनी से शादी कर ली थी. तब तक, हेमा से उनकी एक बेटी ईशा भी थी.

बता दें कि धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया था. उनके परिवार में उनके छह बच्चे - सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना और उनकी दो पत्नियां - प्रकाश कौर और हेमा मालिनी हैं.