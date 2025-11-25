इस हफ्ते एक बार फिर साउथ की कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर धमाका करने आ रही हैं. इनमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर से लेकर रो-कॉम और सस्पेंस थ्रिलर तर शामिल है, ऐसे में अगर आप अपने वीकेंड को मजेदार बनाना चाहते हैं तो पहले आप यहा इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही साउथ फिल्मों और सीरीज की लिस्ट पर एक नजर डाल लें.

रेगई

तमिल क्राइम थ्रिलर ‘रेगई’ सब-इंस्पेक्टर वेत्री की कहानी है, जो एक मिस्टीरियस मर्डर की इनवेस्टिगेशन कर रहा है. उसकी जांच उसे मेडिकल ट्रायल से जुड़ी एक भयानक साजिश तक ले जाती है. अपने भरोसेमंद साथी के साथ, वह मेडिकल स्टाफ की सीक्रेट साजिश का पता लगाता है, जहां वे क्लिनिकल ट्रायल के लिए निर्दोष मरीज़ों की हत्या का नाटक करते हैं. इस जबरदस्त फिल्म में बाला हसन और विनोथिनी वैद्यनाथन ने अहम रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 28 नवंबर से देख सकते हैं.

आर्यन

एक डार्क, हाई-कॉन्सेप्ट तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर, आर्यन, अज़गर की कहानी है जो एक अधेड़ उम्र का लेखक है. उसकी अफसफलताएं हिंसा में बदल जाती हैं. एक सुबह, वह एक टेलीविज़न स्टूडियो में घुस जाता है और क्रू को बंधक बना लेता है, और अनाउंस करता है कि वह अगले पांच दिनों में पांच अपराधों को अंजाम देगा. उसके कबूलनामे से डीसीपी नंबी के नेतृत्व में एक इनवेस्टिगेशन शुरू होती है. अज़गर हत्या से ठीक एक घंटे पहले हर संभावित शिकार की पहचान बताकर पुलिस को चैलेंज करता है. इस जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा को 28 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द पेट डिटेक्टिव

मलयालम एक्शन-कॉमेडी, द पेट डिटेक्टिव एक यंग कपल की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी तब उथल-पुथल हो जाती है जब एक शरारती मैकॉ तोता उनके घर में घुस आता है और जाने से इनकार कर देता है. इसके बाद जैसे-जैसे अजीबोगरीब गलतफहमियां, डकैतियाँ, पड़ोस के झगड़े और अपराध गिरोह उनके इर्द-गिर्द टकराते हैं, इस जोड़े का तनावपूर्ण रिश्ता भी बदलने लगता है.

शराफ यू धीन, विनायकन, विनय फोर्ट और अनुपमा परमेश्वरन ने इसमें अहम रोल प्ले किया है. इसे 28 नवंबर से जी5 पर देख सकते हैं.

शेड्स ऑफ लाइफ

मलयालम एंथोलॉजी फिल्म शेड्स ऑफ लाइफ एक गाँव की देहाती पृष्ठभूमि पर आधारित है,. यह फ़िल्म चार गहरी मानवीय कहानियों के माध्यम से सामने आती है जो लोगों के रोज़मर्रा के संघर्षों को दिखाती है.इसमें नियास बैकर, भास्कर अरविंद, श्रीजा दास, कार्तिक, दासन कोंगड़, रमानी मंचेरी, एस. के. मिनी और अश्वथी मोहनन जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म मनोरमा मैकस पर 21 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

उसिरु

उसिरु एक कन्नड़ थ्रिलर है जिसमें दो पैरलल स्टोरीज चलती हैं. एक में पुलिसवाला अपनी पत्नी को एक खतरनाक अपराधी से बचाने के लिए समय से लड़ रहा है. वहीं दूसरी स्टोरी एक किशोर लड़के के अपने माता-पिता की अनसुलझी हत्या की गुत्थी सुलझने के इर्द-गिर्द घूमती है. जैसे-जैसे दोनों टाइमलाइन आगे बढ़ती हैं, कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं. इसे आप 21 नवंबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम कर सकते हैं.