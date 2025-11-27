बॉलीवुड के दिवगंत अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को स्वर्गवास हो गया. अपने पीछे वो अपने पूरे परिवार को जिंदगी भर का अकेलापन दे कर गए हैं. वैसे तो उनके तीन बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल से सभी वाकिफ हैं. लेकिन उनकी बाकी की तीन बेटियां लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. आज हम लेजेंडरी एक्टर के बच्चों के बारे में आपको हर एक डिटेल देंगे.

पहली पत्नी से धर्मेंद्र को हैं चार बच्चे

धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तब शादी की जब वो महज 19 साल के थे. उनकी पहले पत्नी सुर्खियों से दूर ही रहती हैं. 1960 में ही मैन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया लेकिन इससे पहले ही उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर संग शादी कर ली थी. इसके बाद कपल चार बच्चों - सनी देओल (अजय सिंह) , बॉबी देओल (विजय सिंह) , अजीता और विजेता के पेरेंट्स बने.

सनी देओल बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं और उन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं. अपने टैलेंट और मेहनत से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल 150 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं.

धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल का भी फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है. उनके करियर की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन बाद में उन्हें डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ओटीटी से अपनी धमाकेदार वापसी की. अब विलेन के किरदार में दर्शक उनकी एक्टिंग को खूब पसंद करते हैं. एक्टर अपनी एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता 66 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं.

बॉबी देओल के बाद प्रकाश कौर ने बेटी विजेता देओल को जन्म दिया. विजेता भी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं. उनकी शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई और अब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद एक बिजनेस वुमन हैं और राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की डायरेक्टर हैं. उनकी नेटवर्थ भी 25 करोड़ रुपए बताई जाती है.

पत्नी प्रकाश कौर से धर्मेंद्र बेटी अजीता देओल को पिता बने. अजीता ने अपने पिता और भाइयों की तरह शोबिज इंडस्ट्री का रास्ता नहीं चुना. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिवगंत एक्टर की बड़ी बेटी अपने पति किरण चौधरी के साथ अमेरिका में रहती हैं और वहां बतौर साइकोलॉजी की प्रोफेसर काम करती हैं. एशिया नेट न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की छोटी बेटी का नेटवर्थ 25 करोड़ है.



क्या करती हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां

बॉलीवुड के ही मैन ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी. दोनों इस शादी से दो बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के पेरेंट्स बने. ईशा देओल ने अपने भाइयों की तरह बॉलीवुड में कदम तो रखा लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई. पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईशा देओल ने 2012 में भरत तख्तानी से शादी की लेकिन 2024 में है का तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा देओल 50-100 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं.



अहाना देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी हैं. भले वो फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती हैं ओर कई बार फैमिली इवेंट्स में उन्हें स्पॉट भी किया गया है. 2014 में उन्होंने बिजनेसमैन वैभव वोहरा संग सात फेरे लिए थे. फिल्मों में उन्होंने एंट्री तो की लेकिन अपनी मां की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाईं. इसके अलावा वो ट्रेंड ओडिसी डांसर भी हैं. उन्हें कई बात स्टेज शोज करते हुए भी देखा गया है. कई रिपोर्ट्स में अहाना की संपत्ति भी 25 से 50 करोड़ के बीच बताई गई है.