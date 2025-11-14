धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर पूरा देश चिंता में हैं. ऐसे में फैंस दिन-रात उनके स्वास्थ्य होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच उनकी फैमिली भी सुर्खियों में बनी हुई है. धर्मेंद्र की बड़ी बहू का नाम पूजा और छोटी का नाम तान्या. इसके अलावा उनकी एक और बहू हैं जिसका नाम है दीप्ति भटनागर.

बता दें दीप्ति उनकी रियल नहीं बल्कि कजिन वीरेंद्र की बहू हैं. दीप्ति भटनागर मिस इंडिया भी रह चुकी हैं. एक्ट्रेस एक बार तो टीवी के विज्ञापन को लेकर विवादों में फंस गई थीं. दीप्ति ने धर्मेंद्र के भतीजे रणदीप आर्या संग शादी की है. इस वजह से वो एक्टर की बहू लगती हैं.

दीप्ति ने किया था स्टीमी विज्ञापन में काम

दीप्ति ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने मेरठ वाले घर पर सिर्फ 1100 रुपये में शादी की थी. दीप्ति का जन्म मेरठ में हुआ था और उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी. दीप्ति ने उस दौरान बेहद ही स्टीमी विज्ञापन में काम किया था.

उस दौरान खूब बवाल मचा था और बाद में इसे टीवी के साथ-साथ यूट्यूब से भी हटा दिया गया था. उन्होंने 18 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता और सबको हैरान कर दिया था. मॉडलिंग के साथ-साथ दीप्ति ने खेल की दुनिया में भी कदम र'यात्रा' में देखा गया और वो दुनियाभर में छा गईं. इसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रैवल शो किया था, जिसके लिे वो 90 देशों में घूमी थीं. कुछ टीवी शोज भी दीप्ति ने प्रोड्यूस किए थे.

