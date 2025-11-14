हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र की इस 'मिस इंडिया बहू' के टीवी एड पर मचा था बवाल, महज 1100 में हुई थी शादी

धर्मेंद्र की इस 'मिस इंडिया बहू' के टीवी एड पर मचा था बवाल, महज 1100 में हुई थी शादी

धर्मेंद्र की वो बहू जो 18 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी थी और कभी एक हिट एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं. एक बार वो एक टीवी एड को लेकर विवादों में फंस गई थीं. चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर पूरा देश चिंता में हैं. ऐसे में फैंस दिन-रात उनके स्वास्थ्य होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच उनकी फैमिली भी सुर्खियों में बनी हुई है. धर्मेंद्र की बड़ी बहू का नाम पूजा और छोटी का नाम तान्या. इसके अलावा उनकी एक और बहू हैं जिसका नाम है दीप्ति भटनागर.

बता दें दीप्ति उनकी रियल नहीं बल्कि कजिन वीरेंद्र की बहू हैं. दीप्ति भटनागर मिस इंडिया भी रह चुकी हैं. एक्ट्रेस एक बार तो टीवी के विज्ञापन को लेकर विवादों में फंस गई थीं. दीप्ति ने धर्मेंद्र के भतीजे रणदीप आर्या संग शादी की है. इस वजह से वो एक्टर की बहू लगती हैं.

दीप्ति ने किया था स्टीमी विज्ञापन में काम

दीप्ति ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने मेरठ वाले घर पर सिर्फ 1100 रुपये में शादी की थी. दीप्ति का जन्म मेरठ में हुआ था और उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी. दीप्ति ने उस दौरान बेहद ही स्टीमी विज्ञापन में काम किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deepti Bhatnagar (@dbhatnagar)

उस दौरान खूब बवाल मचा था और बाद में इसे टीवी के साथ-साथ यूट्यूब से भी हटा दिया गया था. उन्होंने 18 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता और सबको हैरान कर दिया था. मॉडलिंग के साथ-साथ दीप्ति ने खेल की दुनिया में भी कदम र'यात्रा' में देखा गया और वो दुनियाभर में छा गईं. इसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रैवल शो किया था, जिसके लिे वो 90 देशों में घूमी थीं. कुछ टीवी शोज भी दीप्ति ने प्रोड्यूस किए थे.

Published at : 14 Nov 2025 06:19 PM (IST)
इंडिया
बिहार
ऐस्ट्रो
क्रिकेट
