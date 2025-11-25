हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान को अपना बेटा मानते थे धर्मेंद्र, कहा था- 'ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है, ये थोड़ा रंगीन मिजाज है'

सलमान खान को अपना बेटा मानते थे धर्मेंद्र, कहा था- 'ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है, ये थोड़ा रंगीन मिजाज है'

Dharmendra-Salman Khan: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं. उनके निधन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. धर्मेंद्र कहते थे कि उनके दो नहीं बल्कि तीन बेटे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Nov 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से फैंस और सेलेब्स हर कोई चौंक गया है. जहां सभी उनका 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने की सोच रहे थे वहीं एक्टर बर्थडे से कुछ दिन पहले चले गए हैं. धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हो गया है. उन्होंने पुराने कलाकारों के साथ आज के सेलेब्स के साथ भी काम किया है. बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को धर्मेंद्र अपना तीसरा बेटा मानते थे.

धर्मेंद्र का इंडस्ट्री में हर किसी से बहुत प्यार था. पूरी इंडस्ट्री उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है. शाहरुख, सलमान इनके साथ तो उन्होंने काम किया है और इन्हें धर्मेंद्र अपने बेटे की तरह मानते थे. धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि उनके तीन बेटे हैं और सलमान खान उन पर कुछ ज्यादा ही गए हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सलमान को अपना बेटा मानते थे धर्मेंद्र

एक बार धर्मेंद्र और बॉबी देओल सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में गए थे. जहां पर उन्होंने खूब मस्ती की थी. धर्मेंद्र सलमान के साथ बात कर रहे थे. उन्होंने ऑडियंस से कहा- 'ये भी मेरा बेटा है, ये कहूंगा मेरे तीन बेटे हैं. तीनों जज्बाती हैं, खुद्दार हैं, ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन ये मुझपर थोड़ा ज्यादा गया है. इसलिए कि ये रंगीन मिजाज है. धर्मेंद्र की ये बात सुनकर सलमान भी हां में सिर हिलाते हैं और उनकी बात सुनकर जोर-जोर से हंसने लगते हैं.'

अंतिम संस्कार में हुए थे शामिल

धर्मेंद्र के निधन की जैसे ही खबर सामने आई थी तब सलमान खान अंतिम संस्कार के समय श्मशान घाट पर पहुंच गए थे. उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. सलमान खान इस दौरान बहुत इमोशनल नजर आए. बता दें धर्मेंद्र और सलमान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था.

Published at : 25 Nov 2025 07:36 AM (IST)
इंडिया
स्पोर्ट्स
बिजनेस
इंडिया
