दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनके निधन से बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है. दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया. कई सितारे उनके अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे. वहीं रात भर बॉलीवुड की कई हस्तियां देओल परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए धर्मेंद्र के जुहू स्थित घर पर पहुंचती रहीं.

देओल परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड

बता दें कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी उनके घर पहुंचीं और सनी देओल सहित परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी.

काजोल भी सनी देओल के परिवार का दुख बांटने पहुंचीं थीं.





वहीं प्रीति जिंटा भी शोकाकुल परिवार से मिलने उनके घर पहुंचीं. अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर, संजय खान और उनके बेटे जायद खान, सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री और अन्य लोग परिवार से मिलने पहुंचे.

इससे पहले शिल्पा शेट्टी, काजोल, शमिता शेट्टी और राज कुंद्रा ने देओल के घर जाकर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की.

अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि

वहीं धर्मेंद्र से अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने दिवंगत अभिनेता को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि भी दी. दोनों ने ऋषिकेश मुखर्जी की प्रतिष्ठित फिल्म 'चुपके चुपके' में भी साथ काम किया था. बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "... एक और वीर दिग्गज हमें छोड़कर चले गए... अखाड़े से चले गए... अपने पीछे एक असहनीय ध्वनि के साथ एक सन्नाटा छोड़ गए... धर्म जी... सादगी. वे अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर आए थे जहां से वे आए थे, और उसके स्वभाव के प्रति सच्चे रहे... अपने शानदार करियर के दौरान बेदाग रहे, एक ऐसी बिरादरी में जिसने हर दशक में बदलाव देखे... बिरादरी में बदलाव हुए... उनमें नहीं."





शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

शाहरुख खान भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. दिग्गज अभिनेता के साथ किंग खान का गहरा रिश्ता था. सोमवार देर रात, अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिवंगत अभिनेता के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और एक बेहद निजी और इमोशनल मैसेज लिखा, शाहरुख ने लिखा, "आपकी आत्मा को शांति मिले, धर्म जी." उन्होंने आगे लिखा, "आप मेरे लिए पितातुल्य थे... आपने मुझे जिस तरह से आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद. न केवल आपके परिवार के लिए, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति. हमेशा के लिए. हमेशा प्यार करता हूं."

Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul… pic.twitter.com/Vsxe8C8qVZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 24, 2025

धर्मेंद्र के बारे में

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे फेवरेट और पॉपुलर सितारों में से एक थे. उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था और उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक टैंलेंट हंट प्रतियोगिता के जरिये फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की थी. दिवंगत अभिनेता अपनी शानदार पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग की बदौलत जल्द ही टॉप सितारों में से एक बन गए थे. उन्होंने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं.