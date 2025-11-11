हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहली बार जब धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक साथ आईं थीं नजर, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का ऐसा था रिएक्शन

पहली बार जब धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक साथ आईं थीं नजर, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का ऐसा था रिएक्शन

Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा में रही है. उन्होनें दो शादिया कीं. वहीं एक ऐसा मौका आया जब उनकी दोनों पत्नियां एक ही फ्रेम में नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 03:23 PM (IST)
धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन एक्ट्रर्स में से रहे हैं जिन्होंने दो शादिया कीं. हालांकि, उन्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चों को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास इस कदर था कि उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया.  वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे एकलौती तस्वीर कह सकते हैं, जिसमें हेमा और प्रकाश कौर साथ दिख रही हैं. 

बता दें, धर्मेंद्र ने पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से की थी. उस वक्त धर्मेंद्र 19 साल के थे. पहली पत्नी और चार बच्चों के बावजूद उन्हें दूसरी बार प्यार हुआ. फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर डूबे कि साल 1980 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली. हालांकि, दूसरी शादी उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही किया. 

हेमा मालिनी ने प्रकाश को लेकर की थी बात
हेमा मालिनी बता चुकी हैं कि अपनी सौतन प्रकाश कौर से मुलाकात और धर्मेन्द्र के जुहू वाले बंगले में उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा. हालांकि, हेमा उस बंगले से थोड़ी ही दूरी पर रहती हैं.  हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी के साथ मुलाकात पर कुछ बातें कही थी. उन्होंने कहा था कि उनकी शादी हो गई तो इसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई.

प्रकाश और हेमा दिखी थीं साथ 
वहीं एक बार ऐसा मौका भी आया है जब धर्मेद्र की दोनों बीवियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी साथ दिखी थीं और ये बॉलीवुड की दुर्लभ तस्वीरों में से एक गिनी जाती हैं. इस आइकॉनिक तस्वीर में धर्मेंद्र के साथ उनकी दोनों पत्नियां नजर आ रही हैं. फोटो में धरम जी हमेशा की तरह हैंडसम और सूट-बूट में काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. तस्वीर में उनकी दोनों बीवियां साड़ी में नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya (@bollywoodtriviapc)

धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर प्रकाश की बात
'स्टारडस्ट' से बातचीत में एक बार प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'धर्मेंद्र मेरे जीवन के पहले प्यार और आखिरी इंसान हैं. वह मेरे बच्चों के पिता हैं. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं और उनका बहुत सम्मान करती हूं. जो हो गया सो हो गया.'

उन्होंने कहा था, 'मुझे नहीं पता कि इसके लिए मुझे उसे दोष देना चाहिए या अपनी किस्मत को लेकिन एक बात तो तय है, वह मुझसे चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ होंगे. मैंने उन पर अपना भरोसा नहीं खोया है. आखिरकार, वह मेरे बच्चों का पिता हैं.'

शादी से पहले प्रकाश से मिलीं थी हेमा
वहीं हेमा ने अपनी आत्मकथा 'हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल' में बताया था कि शादी से पहले वह प्रकाश कौर से किसी पब्लिक इवेंट में मिलीं. उन्होंने ये भी कहा कि जब धर्मेंद्र से उनकी शादी हो गई तो इसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई. उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र के जुहू स्थित बंगले में उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा.

एक्ट्रेस ने कहा था, 'मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. धरमजी ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया, उससे मैं खुश हूं. उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई, जैसा कि कोई भी पिता निभाता है. मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूं.'

Published at : 11 Nov 2025 03:23 PM (IST)
