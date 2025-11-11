Juhi Chawala Net Worth: सबसे अमीर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जूही चावला, नेटवर्थ जान लगेगा शॉक्ड, जानें कहां से करती हैं कमाई
Juhi Chawala Net Worth: मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला देश की सबसे अमीर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. आइए जानते हैं के फिल्मों से दूर रहकर आखिर कहां से करती हैं एक्ट्रेस मोटी कमाई.
90 के दशक की सबसे चमकदार सितारों में से एक रह चुकीं जूही चावला 13 नवंबर को अपना 58 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इसी मौके पर बता दें, जूही अब देश की सबसे अमीर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं.
कभी फिल्मों में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली जूही पिछले दो सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, लेकिन आज उनके पास बिजनेस, रियल एस्टेट और इनवेस्टमेंट हैं. इसी के दम पर उनकी नेटवर्थ करीब 7,790 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.
फीमेल एक्ट्रेसेस में हैं सबसे आगे
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, जूही चावला और उनके परिवार की नेटवर्थ में पिछले साल के कम्पैरिजन में 69% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे फीमेल एक्ट्रेसेस में सबसे आगे हैं. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स से आता है, जिसकी वजह से वह फिल्मों से बाहर भी सबसे सफल सितारों में गिनी जाती हैं.
जूही चावला से आगे सिर्फ शाहरुख खान हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये है. उनके बाद लिस्ट में ऋतिक रोशन (2,160 करोड़), करण जौहर (1,880 करोड़) और अमिताभ बच्चन (1,630 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
KKR से कमाती हैं मोटा पैसा
जूही चावला की ज्यादातर कमाई कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में उनके हिस्सेदारी से आती है, जो आईपीएल की सबसे कीमती टीमों में से एक है. वह इस फ्रेंचाइज़ की सह-मालिक हैं, अपने लंबे समय से दोस्त और को-स्टार शाहरुख खान और पति जय मेहता के साथ. यह पार्टनरशिप उनकी कंपनियों रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और द मेहता ग्रुप के ज़रिए है.
आईपीएल 2024 में टीम की जीत के बाद KKR की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया. हूलिहान लोकी की IPL ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी (जून 2024) के मुताबिक, पूरी लीग की कीमत 1.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि सिर्फ KKR की वैल्यू करीब 1,915 करोड़ रुपये आंकी गई है.
पिछले साल जूही चावला की टोटल नेटवर्थ करीब 4,600 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 7,790 करोड़ रुपये हो गई है. यानी उन्होंने सिर्फ एक साल में 3,190 करोड़ रुपये की जबरदस्त बढ़ोतरी की है. इस उपलब्धि के दम पर जूही को M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 सेल्फ-मेड वुमन की सूची में छठा स्थान मिला है.
जूही चावला का करियर
जूही चावला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म ‘सुल्तानत’ से की थी और 90 के दशक में वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल रहीं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दीं और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.
2010 के दशक में उन्होंने कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म नेटफ्लिक्स की ‘फ्राइडे नाइट प्लान’ (2023) रही, जिसमें वे बाबिल खान के साथ नजर आई थीं.
