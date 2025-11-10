धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी सदियों तक याद की जाएगी. दोनों की प्रेम कहानी इतनी दिलचस्प रही कि इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने प्यार को पाने के लिए वो सबकुछ किया जो एक प्यार में पागल प्रेमी जोड़ा कर सकता है.

हेमा मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र इस कदर पागल थे कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे. दोनों की जब प्रेम कहानी शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका अंजाम इतना खूबसूरत होगा. बता दें हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की पहली मुलाकात तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी.

शादीशुदा धर्मेंद्र संग रहना चाहती थीं हेमा मालिनी

शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार कर बैठे. लेकिन, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी. हेमा को धर्मेंद्र की पहली शादी और बच्चों के बारे में सब पता था, फिर भी वो उनके संग रहना चाहती थीं.

वहीं, हेमा मालिनी को धर्मेंद्र अपना तो बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे. लेकिन, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार धर्मेंद्र दोबारा शादी नहीं कर सकते थे. तब दोनों ने एक रास्ता निकाला और 21 अगस्त 1979 में धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए. धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी बन गईं आयशा बी.

View this post on Instagram A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर नहीं पड़ा विवाद का असर

मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने निकाह कर लिया. उस दौरान दोनों ने अपने निकाह की बात छुपाई थी. लेकिन, जब ये खबर सामने आई तो काफी हंगामा मच गया था. उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ था.हालांकि, दोनों ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया.

इस निकाह के कुछ महीने बाद कपल ने 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली. धर्मेंद्र और हेमा के प्यार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी ने किसी की जिंदगी में कोई दखलअंदाजी नहीं की. हेमा को ना कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कोई परेशानी हुई और ना प्रकाश कौर को हेमा से कोई परेशानी हुई. हेमा मालिनी आज भी धर्मेंद्र के पहले परिवार से अलग रहती हैं.लेकिन, धर्मेंद्र ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया.

ये भी पढ़ें:-'बिग बॉस 19' के टॉप 10 की लिस्ट आई सामने, मिड वीक एविक्शन में बाहर होगा ये स्ट्रॉग कंटेस्टेंट