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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बैक पेन हुआ, फीवर आ गया...', दीपिका कक्कड़ ने बयां किया कैंसर का दर्द, इम्यूनोथेरेपी में आई दिक्कत

'बैक पेन हुआ, फीवर आ गया...', दीपिका कक्कड़ ने बयां किया कैंसर का दर्द, इम्यूनोथेरेपी में आई दिक्कत

Dipika Kakar Immunotherapy: लीवर कैंसर से जूझ रहीं एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि हाल ही में उनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू हुई है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 12 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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Dipika Kakar Immunotherapy: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. लंबे वक्त से एक्ट्रेस का लीवर कैंसर का इलाज चल रहा है. अक्सर वो इस वजह से अस्पताल जाती रहती हैं और अपनी बीमारी को लेकर यूट्यूब व्लॉग में भी जानकारी देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि अब उनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू हो चुकी है. इस दौरान उन्हें अचानक से बैक पैन और बुखार का सामना करना पड़ा था.

दीपिका बोलीं- मेरी इम्यूनोथेरेपी शुरू हो गई है

दीपिका कक्कड़ ने अपने नए यूट्यूब व्लॉग में अपना हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, 'मेरे बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हो गई है. एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में डॉक्टर सेवंती लिमये मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. हमने अभी डबल इम्यूनोथेरेपी का पहला इन्फ्यूजन सेशन पूरा किया है और अब इसके बाद मेरा अगला सेशन होगा. अब इसी तरह आईवी (IV) के जरिए मेरी इम्यूनोथेरेपी चलेगी.'

ये भी पढ़ें: शोएब इब्राहिम-दीपिका कक्कड़ पर एक के बाद एक आ रही परेशानी, बहन सबा के ससुर को भी आया स्ट्रोक, अब ऐसी है तबियत

बैक पैन और बुखार का किया सामना

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'वैसे मुझे इसका कोई खास साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है. हां, जब आपकी बॉडी में इतना हैवी ड्रग जाता है, तो थोड़ा बहुत कुछ तो महसूस होता ही है. कभी आप एक-आध दिन के लिए थोड़ा ज्यादा सुस्त (लथार्जिक) फील करते हो, तो कभी थोड़ा तापमान बढ़ जाता है. मैंने बैक पेन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया. यह इसलिए भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि मुझे बहुत माइल्ड सा फीवर आया था. वह भी बस एक ही बार आया और उसके बाद रिपीट नहीं हुआ.'

डॉक्टर से फिर की थी मुलाकात

बैक पैन और बुखार के बाद दीपिका ने दोबारा डॉक्टर सेवंती से मुलाकात की थी. उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद मैं डॉक्टर सेवंती से मिलने फिर से गई थी. उन्होंने सारे जरूरी टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट्स आईं, तो उन्होंने भी राहत की सांस ली कि सब ठीक है. यानी दवाई की वजह से कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ था. आखिरकार यही बात सामने आई कि हॉस्पिटल में रहने के दौरान मुझे कोई छोटा-मोटा वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा. वैसे भी जब आपकी बॉडी पहले से ही एक सेंसिटिव ज़ोन में होती है, तो ऐसी चीजें जल्दी हो जाती हैं.'

दीपिका कक्कड़ ने आगे बताया कि उनकी इम्यूनोथेरेपी चलती रहेगी और समय-समय पर वो ब्लड ट्यूमर मार्कर्स और स्कैन्स करवाती रहेगी. आगे उन्होंने कहा, 'इस बीच हमने कैंसर की डीप स्टडी से जुड़े और भी कई ब्लड टेस्ट्स करवाए हैं, जो डॉक्टर सेवंती ने सजेस्ट किए थे.'

14 घंटे चली थी सर्जरी

39 वर्षीय दीपिका ने 'ससुराल सिमर का' शो से खास पहचान बनाई थी. वो चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हिस्सा भी रह चुकी हैं. उन्हें मई 2025 में स्टेज 2 का लिवर कैंसर हुआ था. तब से लेकर अब तक उनका लगातार इलाज हो रहा है. एक्ट्रेस की सर्जरी भी की गई थी. 14 घंटे लंबी सर्जरी में उनके लिवर में टेनिस बॉल के साइज का ट्यूमर पाया गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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