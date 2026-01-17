अजय देवगन एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी के सीक्वल के साथ कमबैक करने वाले हैं. दरअसल एक्टर अपनी ‘धमाल’ फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट के साथ इस फिल्म के ओरिजनल गैंग रितेश देशमुख, तुषार कपूर और अरशद वारसी के साथ दर्शकों को फिर हंसाने आ रहे हैं. वहीं फैंस में ‘धमाल 4’ को लेकर पहले ही काफी एक्साइटमेंट है. इन सबके बीच मेकर्स ने अब इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है. जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

‘धमाल 4’ कब होगी रिलीज?

पागलपन और अफरा-तफरी के एक और दौर के लिए तैयार हो जाइए. दरअसल मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी 'धमाल' अपनी चौथी किस्त के साथ ऑफिशियली वापसी कर रही है. फिल्म निर्माताओं ने इसे त्योहारी सीजन में रिलीज करने की योजना बनाई है और यह 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कॉमेडी के दिग्गज निर्देशक इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ओरिजनल कलाकार ही कमबैक कर रहे हैं., साथ ही कुछ नए कलाकार भी टीम में शामिल हुए हैं.

AJAY DEVGN - RITEISH DESHMUKH - ARSHAD WARSI - SANJAY MISHRA - JAAVED JAAFERI: 'DHAMAAL 4' GETS A NEW RELEASE DATE... #Dhamaal4 – one of #Hindi cinema's most loved comedy franchises – is now set to hit theatres on 12 June 2026.



Directed by #IndraKumar, the film features… pic.twitter.com/wZwYKsxrMu — taran adarsh (@taran_adarsh) January 17, 2026

धमाल 4 स्टार कास्ट

आगामी फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी की जोड़ी फिर से एक साथ नज़र आएगी, जो अपनी बेमिसाल कॉमेडी लिए मशहूर है. इस दमदार कलाकारों की टोली में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी शामिल हैं, जो इस पॉपुलर सीरीज में नई एनर्जी और ह्यूमर का तड़का लगाने का वादा करते हैं. इस घोषणा ने पहले ही काफी हलचल मचा दी है, और फैंस इस हंसी से भरपूर सागा के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

धमाल फ्रैंचाइज़ी की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धमाल फ्रैंचाइज़ी ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और हर नई फिल्म के साथ इसके दर्शकों की संख्या बढ़ती गई है.

इसकी शुरुआत 2007 में आई फिल्म धमाल से हुई, जो एक स्लीपर हिट साबित हुई और इसने दुनिया भर में लगभग 51.3 करोड़ रुपयों की कमाई की. फिल्म को इसके अनूठे, बिना नायिका वाले, नॉन-स्टॉप कॉमेडी फॉर्मेट के लिए सराहा गया.

इसके सीक्वल, डबल धमाल (2011) ने कमाई को और भी बढ़ा दिया और इसने वर्ल्डवाइड लगभग 71 करोड़ कमाए.

तीसरी फिल्म, टोटल धमाल (2019) ने इस फ्रैंचाइज़ी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया. अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के जुड़ने से यह फिल्म एक बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई और इसने दुनिया भर में लगभग 232.18 करोड़ रुपयों की शानदार कमाई की और सुपर हिट घोषित हुई थी.

धमाल 4 से भी हैं बड़ी उम्मीदें

लगातार बॉक्स ऑफिस पर हो रही बढ़ोतरी और इसके किरदारों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, धमाल 4 से उम्मीदें आसमान छू रही हैं. इंद्र कुमार के निर्देशन में वापसी और जाने-पहचाने और नए चेहरों के के साथ, यह फिल्म एक बड़ी जबरदस्त हो सकती, जो एक बार फिर दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोट पोट कर सकती है.