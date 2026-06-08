मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने 400 परसेंट से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है. छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म में मोहन जोशी और स्नेहल तरडे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. आइए जानते हैं फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा.

'देऊळ बंद 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ये भी पढ़ें- Bhooth Bangla BO Day 51: 'भूत बंगला' ने रचा इतिहास, अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड रिलीज में बनी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 2.6 करोड़ कमाए. फिल्म को 16वें दिन के मुकाबले 85.71 परसेंट का इजाफा मिला. फिल्म ने 16वें दिन 1.4 करोड़ कमाएए थे.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ की कमाई की. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ कमाए. फिल्म ने 16वें दिन 1.4 करोड़ और 17वें दिन 2.6 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल 56.6 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 66.78 करोड़ का कलेक्शन किया है.

फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है.

फिल्म ने नेट कलेक्शन 56.6 करोड़ कमाया.

फिल्म को रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 46.6 करोड़ का मिला.

वहीं फिल्म का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 466 परसेंट रहा.

फिल्म का वर्डिक्ट सुपरहिट है.

ये भी पढ़ें- Karuppu OTT Release:'करुप्पु' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे सूर्या और तृषा की ये धमाकेदार फिल्म?

'वेड' को पछाड़ने के लिए चाहिए सिर्फ इतने करोड़

फिल्म ने टॉप 5 मराठी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में तो एंट्री ले ही ली है. इसी के साथ फिल्म अब रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा की 'वेड' को भी पछाड़ने की तैयारी में है. वेड को फैंस ने बहुत पसंद किया था. वेड को पछाड़ने के लिए फिल्म को 4.61 करोड़ की जरुरत है. 'देऊळ बंद 2' से आगे अभी तक 'राजा शिवाजी', 'सैराट', 'बाईपण भारी देवा' और 'वेड' जैसी फिल्में हैं.

टॉप 5 मराठी हाईएस्ट ग्रॉसर (नेट कलेक्शन)

'राजा शिवाजी'- 105.26 करोड़

'सैराट'- 90 करोड़

'बाईपण भारी देवा'- 76.28 करोड़

'वेड'- 61.2 करोड़

'देऊळ बंद 2'- 56.6 करोड़