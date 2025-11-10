Delhi Bomb Blast: 'भयानक खबर...' दिल्ली ब्लास्ट पर रवीना टंडन ने किया रिएक्ट, धमाके में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि
Delhi Bomb Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने देश को झकझोर कर रख दिया है. इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने दुख जाहिर किया है.
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है. इस धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दे रही हैं और मारे गए लोगों के लिए अपना दुख जाहिर किया है. वहीं परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्डा ने भी पीड़ितों के लिए हमदर्दी जताई है.
रवीना टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'दिल्ली विस्फोट में अपने करीबियों को खोने वाले सभी शोक में डूबे परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं. भयानक खबर.'
Condolences to all those bereaved families who lost their loved ones in the Delhi blast . Horrible news .— Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 10, 2025
Heartbroken by the tragic blast near Red Fort in Delhi. It’s devastating to know that lives have been lost and many are injured.— Raghav Chadha (@raghav_chadha) November 10, 2025
My thoughts and prayers are with the victims, their families and everyone affected. Please stay safe, stay alert and follow all safety advisories in…
