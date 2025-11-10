हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDelhi Bomb Blast: 'भयानक खबर...' दिल्ली ब्लास्ट पर रवीना टंडन ने किया रिएक्ट, धमाके में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि

Delhi Bomb Blast: 'भयानक खबर...' दिल्ली ब्लास्ट पर रवीना टंडन ने किया रिएक्ट, धमाके में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि

Delhi Bomb Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने देश को झकझोर कर रख दिया है. इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने दुख जाहिर किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Nov 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है. इस धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दे रही हैं और मारे गए लोगों के लिए अपना दुख जाहिर किया है. वहीं परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्डा ने भी पीड़ितों के लिए हमदर्दी जताई है.

रवीना टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'दिल्ली विस्फोट में अपने करीबियों को खोने वाले सभी शोक में डूबे परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं. भयानक खबर.'

'दुखद विस्फोट से मन परेशान है...'
परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्डा ने भी एक्स पर लिखा- 'दिल्ली में लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट से मन परेशान है. ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कई जानें चली गईं और कई लोग घायल हुए हैं. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. कृपया सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और क्षेत्र में सभी सुरक्षा सलाह का पालन करें. ऐसे समय में, आइए हम एक-दूसरे का समर्थन करने और शांति और करुणा बनाए रखने के लिए एकजुट हों.'

गाड़ी में हुआ विस्फोट
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस धमाके पर दिल्ली पुलिस कमिश्ननर सतीश गोलचा ने कहा- 'आज शाम करीब 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिससे आस-पास की गाड़िया भी तहस-नहस हो गईं. एफएसएल और एनआईए समेत सभी एजेंसियां ​​घटनास्थल पर मौजूद हैं. सारी एजेंसी घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रही हैं, हादसे के बारे में एक-एक पहलू की जांच की जा रही है. जांच में जो भी सबूत मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. जो भी होगा उसकी जानकारी सबको दी जाएगी.'
 
बता दें कि हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना को आतंकी हमला बताया जा रहा है. हालांकि इस बारे में पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 10 Nov 2025 10:57 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Raveena Tandon Delhi Bomb Blast Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget