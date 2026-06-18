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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDeepika Padukone Vs Katrina Kaif: दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ, अमीरी के मामले में कौन सी एक्ट्रेस पड़ती हैं भारी?

Deepika Padukone Vs Katrina Kaif: दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ, अमीरी के मामले में कौन सी एक्ट्रेस पड़ती हैं भारी?

Deepika Padukone Vs Katrina Kaif Net Worth: दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ दोनों ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं. आइए आज जानते हैं कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं?

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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Deepika Padukone Vs Katrina Kaif Net Worth: दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा और खास मुकाम हासिल किया है. एक एक्ट्रेस को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल का वक्त हो चुका है, जबकि दूसरी एक्ट्रेस एक्टिंग फील्ड में 20 सालों से काम कर रही हैं. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा अमीर हैं? अगर नहीं तो चलिए एक नजर दोनों की नेटवर्थ पर डाल लेते हैं.

कैटरीना कैफ की नेटवर्थ 

कैटरीना कैफ का जन्म ब्रिटिश हॉन्ग कॉन्ग में 16 जुलाई 1983 को हुआ था. 42 साल की हो चुकीं एक्ट्रेस ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज फिल्म 'बूम' से किया था. ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी. उन्होंने अपने दो दशक से ज्यादा के करियर में फैंस का दिल एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, धूम, बैंग बैंग, वेलकम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नमस्ते लंदन, पार्टनर और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों से जीता है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 263 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.

 
 
 
 
 
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दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ 

40 वर्षीय दीपिका पादुकोण ने अपना एक्टिंग डेब्यू साल 2006 की कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' से किया था. वहीं बॉलीवुड में वो साल 2007 में आई थीं. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'ओम शांति ओम' थी. दीपिका पादुकोण बाजीराव मस्तानी, पठान, चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, पद्मावत, पीकू, हैप्पी न्यू ईयर और कॉकटेल सहित कई फिल्मों से सुर्खियां बटोर चुकी हैं. सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक वो 500 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं. एक फिल्म के लिए उनकी फीस 15 से 30 करोड़ रुपये तक है.

 
 
 
 
 
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दीपिका-कैटरीना का वर्कफ्रंट

कैटरीना कैफ पिछली बार फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. हालांकि 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी. बता दें कि उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. वहीं दीपिका पादुकोण के पास शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की 'राका' जैसी बड़ी फिल्में हैं. इनमें से किंग इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी. राका के जरिए दीपिका और साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पहली बार बड़े पर्दे पर धूम मचाते हुए नजर आएंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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