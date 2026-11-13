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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: दूसरी बार मां बनने के बाद पहली बार नजर आईं दीपिका पादुकोण, एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

Video: दूसरी बार मां बनने के बाद पहली बार नजर आईं दीपिका पादुकोण, एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

दीपिका पादुकोण हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने 19 सितंबर को एक नन्ही परी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी रखा है. दूसरी बार मां बनने के बाद दीपिका को पहली बार पब्लिकली स्पॉट किया गया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:13 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने के बाद पहली बार पब्लिकली नजर आई हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस दौरान एक्ट्रेस का लुक भी काफी चर्चा में रहा. दूसरी बार मां बनने के बाद दीपिका की पहली झलक देखकर फैंस काफी खुश हैं और उनके वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण

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दीपिका पादुकोण को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दूसरी बार मां बनने के बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था. जैसे ही एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर एंट्री की, वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया. इस दौरान दीपिका ने पैप्स से कोई बातचीत नहीं की और न ही रुककर पोज दिए. वो बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ीं और अपनी कार में जाकर बैठ गईं. इसके बाद वो वहां से रवाना हो गईं. दीपिका का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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कैजुअल लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण इस दौरान कैजुअल और कूल लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट कलर की ओवरसाइज्ड शर्ट के साथ लाइट ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. इसके साथ व्हाइट स्नीकर्स उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहे थे. एक्ट्रेस ने आंखों पर बड़े ब्लैक सनग्लासेस लगाए थे और कंधे पर ब्लैक बैग कैरी किया था.

वहीं, बालों को करीने से बांधकर उन्होंने अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखा. बिना किसी हैवी मेकअप और एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के भी दीपिका काफी खूबसूरत लग रही थीं. 

दो बेटियों की मां हैं दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से शादी की थी. दोनों ने करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इटली के लेक कोमो में कोंकणी हिंदू और सिंधी रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए थे.

 
 
 
 
 
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अब दोनों दो बेटियों के माता-पिता हैं. उनकी बड़ी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह है, जिसका जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ था. वहीं, 19 सितंबर 2026 को दीपिका ने दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कपल ने देवी पादुकोण सिंह रखा है.

 
 
 
 
 
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'किंग' में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण

वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

 
 
 
 
 
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फिल्म में दीपिका और शाहरुख की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए शाहरुख और सुहाना पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे. फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 तय की है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone
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