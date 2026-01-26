दीपिका चिखलिया को अरुण गोविल का दशरथ रोल लगा ‘अजीब’, एक्टर ने दिया ये जवाब

टीवी सीरियल ‘रामायण’ के मशहूर एक्टर अरुण गोविल दशकों से भारतीय लोगों के लिए भगवान राम की पहचान बन चुके हैं. ऐसे में उन्हें किसी नए किरदार में देखना लोगों के लिए अपने आप में काफी दिलचस्प है. अब अरुण गोविल नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म ‘रामायण’ में राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं. ये बदलाव उनके फैंस और उनके साथ काम कर चुके कलाकारों के लिए भी एक नया अनुभव होगा.

दीपिका चिखलिया को क्यों लगा ये रोल अजीब?

इसी बीच टीवी रामायण में माता सीता का किरदार निभा चुकीं दीपिका चिखलिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने अरुण गोविल के राजा दशरथ बनने पर कहा कि उन्हें अरुण को राम के अलावा किसी और भूमिका में देखना थोड़ा अजीब लग रहा है. उनके इस बयान के बाद फैंस के बीच भी इस बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई.



दीपिका की बात पर अरुण गोविल का रिएक्शन

दीपिका चिखलिया की इस प्रतिक्रिया पर आईएएनएस से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा, 'यह दीपिका का निजी नजरिया है और हर किसी को अपनी राय रखने का हक है. मैं इसे सम्मान की नजर से देखता हूं और हर कोई अपने सोचने के तरीके के लिए आजाद है.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने पुराने किरदार को कभी पीछे नहीं छोड़ा है लेकिन अपने नए रोल को भी वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाने के लिए तैयार हैं.

दमदार स्टारकास्ट और रणबीर के साथ अनुभव

फिल्म ‘रामायण’ की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, हनुमान की भूमिका में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे. आईएएनएस से बातचीत में अरुण गोविल ने रणबीर कपूर के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि रणबीर के साथ काम करके उन्हें काफी अच्छा लगा. उनके मुताबिक रणबीर न सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं. उन्होंने फिल्म में बेहतरीन काम किया है और अरुण ने उनकी सफलता की कामना भी की.



राजा दशरथ का किरदार और फिल्म की दमदार टीम

अपने किरदार को लेकर अरुण गोविल ने कहा कि वो राजा दशरथ के रूप में पिता की भावनाओं और जिम्मेदारियों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. उनके मुताबिक दशरथ का किरदार सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है बल्कि एक पिता के प्यार और संघर्ष को दिखाने का भी मौका देता है. फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत है. इसमें ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और ए. आर. रहमान ने म्यूजिक दिया है. एक्शन और स्टंट के लिए इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस जुड़े हैं जो ‘मैड मैक्स: फ्यूरी रोड’ जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं. वहीं सुपरस्टार यश इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ निर्माता के तौर पर भी जुड़े हैं. उनकी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है.