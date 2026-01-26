हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

Republic Day Releases: 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. अब आप इन फिल्मों को घर बैठे ओटीटी पर आराम से देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Republic Day Releases: 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. अब आप इन फिल्मों को घर बैठे ओटीटी पर आराम से देख सकते हैं.

गणतंत्र दिवस का मौका बॉलीवुड के लिए हमेशा खास रहा है. इस दिन या इसके आसपास रिलीज हुई कई फिल्मों ने सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और नए रिकॉर्ड बना दिए. अब वही हिट फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं जिन्हें आप घर बैठे देख सकते हैं.

गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होना बॉलीवुड फिल्मों के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है. कई बड़ी फिल्में इसी टाइम रिलीज हुईं और आते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली. अच्छी बात ये है कि अब ये फिल्में ओटीटी पर भी आसानी से देखी जा सकती हैं.
गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होना बॉलीवुड फिल्मों के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है. कई बड़ी फिल्में इसी टाइम रिलीज हुईं और आते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली. अच्छी बात ये है कि अब ये फिल्में ओटीटी पर भी आसानी से देखी जा सकती हैं.
शेखर कपूर की दमदार फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ डाकू फूलन देवी की जिंदगी पर बनी थी. सीमा बिस्वास ने इसमें फूलन देवी का किरदार निभाया था. 26 जनवरी 1996 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में करीब 13.87 करोड़ रुपये नेट और 20.67 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे. अपने समय में ये फिल्म सुपरहिट रही. अब आप ‘बैंडिट क्वीन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
शेखर कपूर की दमदार फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ डाकू फूलन देवी की जिंदगी पर बनी थी. सीमा बिस्वास ने इसमें फूलन देवी का किरदार निभाया था. 26 जनवरी 1996 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में करीब 13.87 करोड़ रुपये नेट और 20.67 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे. अपने समय में ये फिल्म सुपरहिट रही. अब आप ‘बैंडिट क्वीन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
