शेखर कपूर की दमदार फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ डाकू फूलन देवी की जिंदगी पर बनी थी. सीमा बिस्वास ने इसमें फूलन देवी का किरदार निभाया था. 26 जनवरी 1996 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में करीब 13.87 करोड़ रुपये नेट और 20.67 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे. अपने समय में ये फिल्म सुपरहिट रही. अब आप ‘बैंडिट क्वीन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.