Republic Day 2026 Live: 'हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणतंत्र का दस्तावेज', 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

Republic Day 2026 Live: राष्ट्रपति ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें अतीत, वर्तमान, भविष्य में देश की दशा-दिशा का अवलोकन करने का अवसर देता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 25 Jan 2026 08:28 PM (IST)

LIVE

Key Events
राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित
Source : DD News

Background

Republic Day 2026 Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर देता है. स्वतंत्रता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश की दशा बदली. भारत स्वाधीन हुआ और हम अपनी राष्ट्रीय नियति के निर्माता बने.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के स्वरूप को जीवित रखने के सभी प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं. पिछले साल 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की रचना की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह चल रहे हैं. भारत माता के दिव्य स्वरूप का आदर करने वाला यह गीत जनता के हृदयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार करता है.  वंदे मातरम् भारत माता के दिव्य स्वरूप की आराधना है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करती है.

20:28 PM (IST)  •  25 Jan 2026

Republic Day 2026 Live: रोशनी से जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया

गणतंत्र दिवस की तैयारियां मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर भी चल रही हैं. रोशनी में जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया की झलक भी सामने आई है. 

 

20:20 PM (IST)  •  25 Jan 2026

Republic Day 2026 Live: लाभार्थियों को योजनाओं से सीधे जोड़ा जा रहा- राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'लाभार्थियों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुविधाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है. रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'जीवन की सुगमता' पर जोर दिया जा रहा है.'

