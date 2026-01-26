एक्सप्लोरर
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
Bollywood Celebrity: हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी बिना मेकअप वाली फोटो शेयर की है. कैप्शन में ये भी लिखा है कि उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है.
हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी बिना मेकअप वाली फोटो शेयर कर सबका ध्यान खींचा. 52 की उम्र में भी उनका ये खुला और आत्मविश्वासी अंदाज दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. इस पोस्ट में उन्होंने मेनोपॉज और खुद से प्यार करने के अपने अनुभव भी शेयर किए जो हर महिला के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 26 Jan 2026 01:37 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
बॉलीवुड
8 Photos
26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
8 Photos
'बहुत मेहनत की है' बॉर्डर 2 की रिलीज पर दिलीजत दोसांझ हुए इमोशनल, फोटो शेयर कर दिखाई झलक
बॉलीवुड
9 Photos
कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
बॉलीवुड
8 Photos
26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion