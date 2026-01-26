जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ साल 1997 में रिलीज हुई थी और इसे बॉलीवुड की क्लासिक वॉर फिल्म माना जाता है. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट की कहानी दिखाती है जहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट की रक्षा करते हैं. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में थे. सैनिकों की हिम्मत, दोस्ती और देशभक्ति का जज्बा पर्दे पर बेहद रोमांचक तरीके से दिखाया गया है. ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट भी रही है.