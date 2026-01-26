हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडRepublic Day 2026: शेरशाह से बॉर्डर तक, गणतंत्र दिवस पर घर बैठे देखें बॉलीवुड की ये शानदार देशभक्ति फिल्में

Patriotic Films:गणतंत्र दिवस पर रिलीज हुई ये बॉलीवुड वॉर फिल्में देशभक्ति, साहस और सैनिकों के बलिदान की कहानी दिखाती हैं. आप 26 जनवरी को देशभक्ति फिल्में देखना चाहते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन हैं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 26 Jan 2026 01:39 PM (IST)
गणतंत्र दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और देशभक्ति से भरा होता है. इस मौके पर बॉलीवुड की कई फिल्में भी सैनिकों की बहादुरी, युद्ध की कठिनाइयों और देशभक्ति की भावना को पर्दे पर दिखाती हैं. जो देखने में रोमांचक और दिल को छू लेने वाली होती हैं.

गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और देशभक्ति का दिन होता है. इस दिन हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की परवाह नहीं की. बॉलीवुड की कई फिल्मों ने भी युद्ध, सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति को पर्दे पर बड़े ही रोमांचक और भावुक अंदाज में दिखाया है. ये फिल्में परिवार के साथ देखने के लिए भी शानदार अनुभव देती हैं.
जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ साल 1997 में रिलीज हुई थी और इसे बॉलीवुड की क्लासिक वॉर फिल्म माना जाता है. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट की कहानी दिखाती है जहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट की रक्षा करते हैं. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में थे. सैनिकों की हिम्मत, दोस्ती और देशभक्ति का जज्बा पर्दे पर बेहद रोमांचक तरीके से दिखाया गया है. ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट भी रही है.
