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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंस्टाग्राम पर सिर्फ इन 3 लोगों को फॉलो करते हैं Samay Raina, लिस्ट में इस एक्ट्रेस का नाम भी शामिल

इंस्टाग्राम पर सिर्फ इन 3 लोगों को फॉलो करते हैं Samay Raina, लिस्ट में इस एक्ट्रेस का नाम भी शामिल

Samay Raina: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना को इंस्टाग्राम पर 9.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कॉमेडियन इंस्टाग्राम पर कितने लोगों को फॉलो करते हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 12:28 PM (IST)
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स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़े विवाद के बाद अपने नए स्पेशल 'समय रैना-स्टिल अलाइव' के साथ दमदार वापसी की है. उनका ये शो रिलीज होते ही वायरल गया और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला. समय रैना की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 9.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतने बड़े फैन बेस के बावजूद कॉमेडियन खुद सिर्फ तीन लोगों को ही फॉलो करते हैं. आइए जानते हैं वो तीन लोग कौन हैं.

लिस्ट में है राखी सावंत का नाम
समय रैना जिन 3 लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें एक हैं दीपक कलाक और दूसरी हैं राखी सांवत. राखी सावंत और दीपक कलाल दोनों ही अपने अतरंगी अंदाज और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. एक समय इन दोनों की शादी की खबरें भी खूब वायरल हुई थीं, हालांकि बाद में ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट निकला.


इंस्टाग्राम पर सिर्फ इन 3 लोगों को फॉलो करते हैं Samay Raina, लिस्ट में इस एक्ट्रेस का नाम भी शामिल

 

समय रैना के दोस्त हैं बलराज सिंह घई
इनके अलावा समय रैना इंस्टाग्राम अपने बेस्ट फ्रेंड बलराज सिंह घई को फॉलो करते हैं. दरअसल, अपने शो स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में समय रैना ने बताया था कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के दौरान राखी सावंत और दीपक कलाल ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था. वहीं, कॉमेडियन के दोस्त बलराज सिंह घई तो हर कदम पर उनके साथ थे.

इंस्टाग्राम पर सिर्फ इन 3 लोगों को फॉलो करते हैं Samay Raina, लिस्ट में इस एक्ट्रेस का नाम भी शामिल

समय रैना ने किया जमकर रोस्ट
बता दें कि समय रैना ने अपने स्पेशल 'समय रैना-स्टिल अलाइव' में  मुकेश खन्ना, बी प्राक से लेकर सुनील पाल जैसे सेलेब्स को जमकर रोस्ट किया था, वहीं उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के अश्लील बयान के कारण हुए विवाद और FIR पर भी बात की थी.

'इंडियाज गॉट लैटेंट' को लेकर क्या था विवाद
गौरतलब है कि समय रैना बीते साल विवादों से घिरे रहे. उनके शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में अश्लील और अपमानजनक कंटेंट को लेकर खूब बवाल मचा था. शो में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्‍टेंट के माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई थी और उन्‍हें अपने सारे एपिसोड्स डिलीट करना पड़े थे.

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Published at : 15 Apr 2026 12:28 PM (IST)
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