December Film Releases: इस दिसंबर खचाखच भरे रहेंगे थिएटर्स! 'धुरंधर', 'अवतार 3' समेत रिलीज होंगी ये 11 बड़ी फिल्में
December 2025 Film Releases: दिसंबर में एक से बढ़कर एक कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. उनके नाम, स्टार कास्ट और रिलीज डेट तक की लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं. इनमें 'धुरंधर' से 'अवतार 3' तक शामिल हैं.
साल का आखिरी महीना दिसंबर जाते-जाते सिनेमा लवर्स को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देता जाएगा. आने वाले महीने में हर हफ्ते थिएटर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. बॉलीवुड, साउथ के साथ-साथ हॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में भी दिसंबर 2025 में ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. आप उनकी लिस्ट और रिलीज डेट यहां देख सकते हैं.
1. धुरंधर
- दिसंबर के पहले हफ्ते में ही बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होगी.
- रणवीर सिंह स्टारर ये एक्शन गैंगस्टर फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है.
- 'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है जिसमें आर माधनव, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी लीड रोल में हैं.
2. अखंडा 2- तांडवम्
- नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर एक्शन-एडवेंचर तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2- तांडवम्' भी 5 दिसंबर को पर्दे पर आएगी.
- बोयापति सरीनू के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा और संयुक्ता मेनन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
3. धीरम
- मलयालम मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'धीरम' भी 5 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
- जितिन टी.सुरेश के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इंद्रजीत सुकुमारन लीड रोल में होंगे.
4. किस किसको प्यार करूं 2
- कपिल शर्मा एक बार फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं.
- उनकी रॉम-कॉम फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
- इस फिल्म में कपिल शर्मा के साथ आयशा खान, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी भी दिखाई देंगी.
5. अवतार- फायर एंड ऐश
- मोस्ट अवेटेड अमेरिकी साई-फाई एक्शन फिल्म 'अवतार- फायर एंड ऐश' भी दिसंबर में रिलीज होगी.
- जेम्स कैमेरोन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
- 'अवतार- फायर एंड ऐश' इंग्लिश के साथ-साथ कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी.
6. दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी
- संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' एक कॉमेडी ड्रामा है.
- सिद्धांत राज सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.
7. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
- 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक रॉम-कॉम फिल्म है जिसे समीर संजय विद्वंस ने डायरेक्ट किया है.
- कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर ये फिल्म क्रिसमस पर (25 दिसंबर 2025) रिलीज होगी.
8. वृषभ
- मोहनलाल स्टारर फिल्म 'वृषभ' भी 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.
- इस महाकाव्य एक्शन ड्रामा को नंद किशोर ने डायरेक्ट किया है.
- 'वृषभ' में जिसमें शनाया कपूर, जहरा एस खान, रोशन मेका और रागिनी द्विवेदी जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे.
9. इक्कीस
- अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' भी 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.
- फिल्म में सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम रोल में होंगे.
10. चैंपियन
- प्रदीप अद्वैतम के डायरेक्शन में बनी तेलुगु फिल्म 'चैंपियन' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
- इस पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा में रोशन मेका लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे.
11. केडी- द डेविल
- ध्रुव सरजा की फिल्म 'केडी- द डेविल' 31 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
- फिल्म में संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानैया, जिशु सेनगुप्ता और नोरा फतेही भी दिखाई देंगी.
