हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'

कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर देखकर फैंस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

कार्तिक आर्यन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर एक्टर ने फैंस का स्पेशल रिटर्न गिफ्ट दिया है. उनकी अपकमिंग रॉम-कॉम फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म के टीजर में कार्तिक और अनन्या की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. कॉमेडी और रोमांस के साथ कार्तिक फिल्म में अपने डांस मूव्स का भी जादू चलाते दिखाई देने वाले हैं.

कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- जन्मदिन पर ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया. ये रहा रे का रिटर्न गिफ्ट. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज. इस क्रिसमस सिनेमाघरों में देखें.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Kartik Aaryan Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser
