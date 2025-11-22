कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर देखकर फैंस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.
कार्तिक आर्यन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर एक्टर ने फैंस का स्पेशल रिटर्न गिफ्ट दिया है. उनकी अपकमिंग रॉम-कॉम फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म के टीजर में कार्तिक और अनन्या की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. कॉमेडी और रोमांस के साथ कार्तिक फिल्म में अपने डांस मूव्स का भी जादू चलाते दिखाई देने वाले हैं.
कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- जन्मदिन पर ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया. ये रहा रे का रिटर्न गिफ्ट. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज. इस क्रिसमस सिनेमाघरों में देखें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL