अजय देवगन अक्सर कॉमेडी फिल्में लेकर आते हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 की अनाउंसमेंट की है. ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का दूसरा पार्ट है. अजय देवगन के साथ दे दे प्यार दे में रकुल प्रीत और तब्बू अहम किरदार निभाती नजर आईं थीं. अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है.

2019 में आई दे दे प्यार दे हिट रही थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. अगर आप फिल्म का दूसरा पार्ट देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में जान लीजिए और इसके कलेक्शन के बारे में भी.

दे दे प्यार दे ने बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

दे दे प्यार दे की कहानी लोगों को काफी हटकर लगी थी. साथ ही इसका म्यूजिक भी लोगों को काफी इंप्रेस करने में कामयाब रहा था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दे दे प्यार दे ने इंडिया में 104 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 143 करोड़ कमाए थे. ये फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. फिल्म ने अपने बजट का लगभग तीन गुना कमा लिया था. शानदार कमाई की वजह से अजय इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं.

दे दे प्यार दे 2 कब होगी रिलीज

दे दे प्यार दे 2 की बात करें तो इसकी कास्ट काफी बदल गई है. इस पार्ट में अजय और रकुल के साथ आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

