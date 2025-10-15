पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स

बीआर चोपड़ा की रामायण में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर 'पंकज धीर' अब इस दुनिया में नहीं रहे. पंकज के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर राजा मुराद ने उनके निधन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंकज कई दिनों से अपना इलाज करवा रहे थे. कैंसर शरीर में कई जगह फैल गया था.

पंकज की फैमिली भी उनके निधन से काफी दुखी और सदमे में हैं. पंकज के बेटे-बहू भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. आइए जानते हैं पंकज धीर की फैमिली के बारे में.

पंकज धीर की पत्नी का नाम अनीता धीर है. अनीता धीर कॉस्टयूम डिजाइनर हैं. पंकज के भाई का नाम सतलुज धीर है. सतलुज धीर फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्हें इक्के पे इक्का और मेरा सुहाग के लिए जाना जाता है.

पॉपुलर एक्टर हैं पंकज धीर के बेटे-बहू

पंकज धीर के बेटे का नाम निकितिन धीर है. निकितिन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने फिल्म जोधा अकबर से डेब्यू किया था. निकितिन को चेन्नई एक्सप्रेस में थंगाबली के रोल के लिए जाना जाता है.

निकितिन ने मिशन इस्तानबुल, रेड्डी, दबंग 2, कंचे, हाउसफुल 3, फ्रीकी अली, मिस्टर, शेरशाह, सूर्यवंशी, अंतिम: द फाइनल ट्रूथ, खिलाड़ी, सर्कस, हाउसफुल 5 जैसी फिल्में की हैं. पिछली बार उन्हें पंजाबी फिल्म Akaal: The Unconquered में देखा गया था.

View this post on Instagram A post shared by निकितिन धीर (@nikitindheer)

पंकज धीर की बहू कृतिका सेंगर के फेमस शोज

पंकज की बहू की बात करें तो उनका नाम कृतिका सेंगर है. कृतिका सेंगर ने टीवी की दुनिया नाम कमाया. उन्हें शो पुनर्विवाह से पहचान मिली. इस शो में वो गुरमीत चौधरी के अपोजिट रोल में थीं.



कृतिका ने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से शुरुआत की थी. वो कसौटी जिंदगी की, क्या दिल में है, कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट, एक वीर स्त्री की कहानी-झांसी की रानी, आहट, देवों के देव महादेव, सर्विस वाली बहू, कसम तेरे प्यार की, छोटी सरदारनी जैसे शोज किए हैं.