‘दे दे प्यार दे 2’ साल 2019 की ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है और इसका निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है. इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय देवगन ने आशीष मेहरा और रकुल प्रीत सिंह ने आयशा खुराना की भूमिका में कमबैक किया है. 14 नवंबर को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म में आर माधवन, मीज़ान जाफरी और गौतमी कपूर जैसे कलाकार भी हैं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म से इन सितारों में से किसने सबसे मोटी फीस वसूली है.

‘दे दे प्यार दे 2’ से अजय को मिली सबसे मोटी फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन ने ‘दे दे प्यार दे 2’ से सबसे मोटी फीस वसूली है. उन्होंने इस फिल्म में अपने आशीष मेहरा का किरदार निभाने के लिए 40 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इसी के साथ वे इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं.

रकुल को कितनी मिली फीस

इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आएगी. दोनों की उम्र में काफी अंतर है. रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म में अपनी आयशा खुराना की अपनी भूमिका के लिए 4.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

आर माधवन ने ‘दे दे प्यार दे 2’ के लिए कितनी फीस ली?

आर माधवन और अजय देवगन सुपर-डुपर हिट शैतान में साथ काम कर चुके हैं. वहीं अब ये जोड़ी ‘दे दे प्यार दे 2’ में भी नजर आएगी. वहीं फीस की बात करें तो माधवन को इस फिल्म के लिए अजय से काफी कम फीस मिली है. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह के पिता का किरदार निभा रहे आर माधवन को 9 करोड़ रुपये बतौर फीस मिले हैं.

सपोर्टिंग कास्ट की फीस

सपोर्टिंग कास्ट की फीस की बात करें तो ‘दे दे प्यार दे 2’ के लिए जावेद जाफ़री को 2-3 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि गौतमी कपूर को उनके किरदार के लिए 1 करोड़ रुपये फीस मिली है.

‘दे दे प्यार दे 2’ की कहानी

बता दें कि ‘दे दे प्यार दे 2’ में अजय देवगन का किरदार आशीष, रकुल प्रीत सिंह के किरदार आयशा के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है. हालांकि आशीष फिर आयशा संग उम्र के बड़े अंतर और पारिवारिक ताने-बाने से पैदा हुई अजीबोगरीब और मज़ेदार परिस्थितियों से जूझते हुए नज़र आते हैं. ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.