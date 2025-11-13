De De Pyaar De 2 First Review Out: आ गया 'दे दे प्यार दे 2' का फर्स्ट रिव्यू, देखने की प्लानिंग है तो पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
De De Pyaar De 2 First Review Out: अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. उससे पहले इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू आ गया है.
साल 2019 में आई सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ की सीक्वल में ‘दे दे प्यार दे 2’ में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन और गौतमी कपूर ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. पहली फिल्म की तरह, यह रिश्तों और उम्र के अंतर पर बेस्ड एक हल्की-फुल्की लेकिन इमोशनल कहानी बताई जा रही है. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. वहीं अब इसका फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. तो चलिए जानते हैं ‘दे दे प्यार दे 2’ कैसी फिल्म है?
‘दे दे प्यार दे 2’ का फर्स्ट रिव्यू आउट
बता दें कि एक्टर और फिल्म क्रिटिक कुलदीप गढ़वी ने इंस्टाग्राम पर ‘दे दे प्यार दे 2’ का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है, उन्होंने इस फिल्म को एक रोलर कोस्टर राइड बताते हुए लिखा कि यह फिल्म मॉर्डन लव की मैडनेस, लाफ्टर और सेकंड चांस को वापस लाती है. उन्होंने कहा कि इस बार कहानी में ज़्यादा डेप्थ, इमोशंस और किरदारों के बीच मज़बूत केमिस्ट्री है.
अजय, रकुल और माधवन की परफॉर्मेंस शानदार
कुलदीप ने अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की परफॉर्मेंस की खास तौर पर तारीफ की है. उन्होंने जावेद जाफ़री के अभिनय की भी सराहना की है. उन्होंने लिखा, "आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं. उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग फ्लॉलेस है, वे इमोशनल और मज़ेदार पलों को पूरी ईज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं. आयशा खुराना के रूप में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं. अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है."
दे दे प्यार दे 2 के बारे में सब कुछ
दे दे प्यार दे 2 एक एनआरआई इनवेस्टर आशीष मेहरा (अजय देवगन) की कहानी है, जिसे अपनी आधी उम्र की महिला आयशा (रकुल प्रीत सिंह) से प्यार हो जाता है. ये फिल्म प्यार, हंसी और पारिवारिक भावनाओं का एक दिलचस्प मिश्रण है और ये 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.
