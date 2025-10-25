कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ ने ना केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्म किया. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं कि ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ कब और कहां डिजीटल डेब्य़ू करेगी?

‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

फाइनली ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ की ओटीटी रिलीज की कंफर्म डेट आ गई है. ये ब्लॉकबस्टर फिल्म हैलोवीन के ठीक पहले डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है. अपनी पौराणिक गहराई और दिल दहला देने वाले सीन्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली ये फैंटेसी-थ्रिलर 31 अक्टूबर, 2025 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ की मच अवेटेड ओटीटी रिलीज की डेट कंफर्म करते हुए प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, "लोका की दुनिया विशेष रूप से जियो हॉटस्टार पर 31 अक्टूबर से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. " वहीं अब इस अनाउंसमेंट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है जो 28 अगस्त को इसके थिएट्रिकल प्रीमियर के बाद से फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में वे लोग भी अब इस फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे जो से सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं.

‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

28 अगस्त, 2025 को रिलीज़ हुई, "लोक चैप्टर 1" ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए जबरदस्त सफलता हासिल की और केरल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ की कहानी?

‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’, चंद्रा नाम की एक रहस्यमयी महिला की कहानी है, जो एक गुप्त संगठन के नेता मूथोन (द एल्डर) के कहने पर स्वीडन से कर्नाटक आती है. बेंगलुरु में एक शांत, एकाकी जीवन जीते हुए, चंद्रा अपनी रातें एक कैफ़े में काम करते हुए बिताती है.

उसके सामने सनी नाम का एक युवा मेडिकल कॉलेज ड्रॉपआउट रहता है, जो जल्द ही अपने रहस्यमयी पड़ोसी पर मोहित हो जाता है. लेकिन जो एक साधारण संबंध के रूप में शुरू होता है, वह जल्द ही एक बहुत ही गहरे अंधेरे में बदल जाता है.

स्टार कास्ट

फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन ने लीड रोल प्ले कया है. वहीं अन्य कलाकारों में नेस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन, चंदू सलीम कुमार, विजयराघवन, जैन एंड्रयूज, शिवाजीथ पद्मनाभन और निशांत सागर शामिल हैं.