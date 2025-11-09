हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड70 से ऊपर है इन 3 सितारों की उम्र, फिर भी कर रहे सबसे बड़ी फिल्में, जो कमाएंगी हजारों करोड़

70 से ऊपर है इन 3 सितारों की उम्र, फिर भी कर रहे सबसे बड़ी फिल्में, जो कमाएंगी हजारों करोड़

फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो 70 की उम्र में भी लगातार पर्दे पर काम कर रहे हैं. आज हम उन्हीं दिग्गज कलाकारों के बारे में बात करेंगे जिनकी फिल्में अब थिएटर्स में तगड़ी कमाई करने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 08:52 PM (IST)
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई दिग्गज कलाकार हैं जो अपनी जबरदस्त एनर्जी से कई यंग एक्टर्स को मात देते हैं. 70–80 की उम्र में भी लगातार काम कर वो अपने फैंस की एंटरटेन कर रहे हैं. इस लिस्ट में तीन बड़े एक्टर्स का नाम शामिल है जो आने वाले समय में अपनी धांसू फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने वाले हैं. आइए जानते हैं इन लेजेंडरी एक्टर्स के अपकमिंग फिल्मों के बारे में. 

बॉक्स ऑफिस पर ये दिग्गज एक्टर्स काटेंगे बवाल

1. अमिताभ बच्चन 
इस लिस्ट के पहले नंबर पर अमिताभ बच्चन का नाम शुमार है. बीते लगभग 6 दशकों से एक्टर अपनी जबरदस्त फिल्मों से फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. 83 की उम्र में भी उनकी एनर्जी फीकी नहीं पड़ी है.

अगले साल बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार हैं. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड के शहंशाह 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2', 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' और 'आंखें 2' में नजर आएंगे. बता दें, ये तीनों ही फिल्में 2026 में थिएटर्स में रिलीज होंगी.
70 से ऊपर है इन 3 सितारों की उम्र, फिर भी कर रहे सबसे बड़ी फिल्में, जो कमाएंगी हजारों करोड़

2. कमल हासन 
पैन इंडिया स्टार कमल हासन अब 70 साल के हो चुके हैं. इस उम्र में भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी. अपनी ऐसी जबरदस्त एनर्जी के साथ कमल हासन कई यंगस्टर्स को पीछे छोड़ सकते हैं. अब बैक टू बैक लेजेंडरी एक्टर बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाल की फिल्मों के साथ लौटने वाले हैं.

इन फिल्मों के अनाउंसमेंट के बाद से दर्शक अपने फेवरेट हीरो को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. कमल हासन की अपकमिंग फिल्मों पर गौर करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक्टर ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म 'KH 237' का अनाउंसमेंट किया है जो 2027 में रिलीज हो सकती है.

इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की फिल्म 'इंडियन 3' इसी साल पर्दे पर रिलीज होगी. कमाल हासन की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है– 'विक्रम 2' (2026), 'थलाइवर 173'  (2027), 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' (2026)
70 से ऊपर है इन 3 सितारों की उम्र, फिर भी कर रहे सबसे बड़ी फिल्में, जो कमाएंगी हजारों करोड़

3. रजनीकांत
रजनीकांत अब सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं पूरे देश में सबके फेवरेट बन चुके हैं. पैन इंडिया स्टार अब 74 साल के हो गए हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म कुली में देखा गया जो 14 अगस्त को रिलीज हुई.

इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला. अब एक्टर के अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो 'जेलर 2' में नजर आएंगे जो अगले साल 12 जून को रिलीज होगी.
70 से ऊपर है इन 3 सितारों की उम्र, फिर भी कर रहे सबसे बड़ी फिल्में, जो कमाएंगी हजारों करोड़

इसके अलावा अभिनेता कमल हासन के साथ 48 साल बाद 2 फिल्मों में साथ काम करने वाले हैं. रजनीकांत, कमल हासन का बैनर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल की मूवी 'थलाइवर 173' में नजर आएंगे. लेकिन दूसरी फिल्म को लेकर उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की.

Published at : 09 Nov 2025 08:50 PM (IST)
Amitabh Bachchan Rajnikanth Kamal Haasan
