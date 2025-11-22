फरहान अख्तर ने आखिरकार 4 साल बाद अपनी लेटेस्ट रिलीज ‘120 बहादुर’ के साथ एक्टिंग में कमबैक किया है. ये वॉर ड्रामा 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. आखिरी बार फरहान अख्तर साल 2021 की फिल्म ‘तूफ़ान’ में दिखाई दिए थे. बड़े पर्दे पर दस्तक देने के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिव्यू मिला है. जानते हैं ‘120 बहादुर’ ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है?

‘120 बहादुर’ ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' के साथ क्लैश हुआ है. वहीं इस फिल्म को सिनेमाघरों में पहले से मौजूद 'दे दे प्यार दे 2', 'हक़' और 'द ताज स्टोरी' से भी टक्कर मिल रही है. इतनी फिल्मों की भीड़ के बीच इस वॉर ड्रामा को दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बंपर ओपनिंग नहीं कर पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक '120 बहादुर' ने रिलीज के पहले दिन 2.35 करोड़ की कमाई की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं और ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘120 बहादुर’ ने 14 फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को दी मात

120 बहादुर ने साल 2025 की कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दी है. इनमें हक (1.75 करोड़), द ताज स्टोरी (1 करोड़), होमबाउंड (30 लाख रुपये), द बंगाल फाइल्स (1.85 करोड़), निकिता रॉय (22 लाख रुपये), आंखों की गुस्ताखियां (35 लाख रुपये), केसरी वीर (25 लाख रुपये), कंपकंपी (26 लाख रुपये), द भूतनी (1.19 करोड़ रुपये), फुले (15 लाख रुपये), ग्राउंड जीरो (1.20 करोड़ रुपये), क्रेजी (1.10 करोड़ रुपये), सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (50 लाख रुपये), मेरे हसबैंड की बीवी (1.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ा है.

120 बहादुर के बारे में

‘120 बहादुर’ में फरहान अख्तर, राशि खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भटेना और अजिंक्य देव ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इस फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ के बैनर तले किया था. फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तेत्सुओ नागाटा ने किया था. सीबीएफएस सर्टिफिकेशन पर सवाल उठने के कारण फिल्म को रिलीज़ होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. हालाँकि, यह पूरी टीम के लिए एक जीत थी, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया था. आखिरकार फिल्म अपने निर्धारित समय पर रिलीज़ हुई.

‘120 बहादुर’ 1962 के चीन-भारतीय वॉर के दौरान चीनी सैनिकों से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की कहानी दिखाती है. रेजांग ला की लड़ाई में लद्दाख क्षेत्र पर कब्जे को रोकने के लिए सैनिकों ने कड़ा संघर्ष किया था