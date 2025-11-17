अजय देवगन-रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को थिएटर्स में आने के बाद से लगातार 3 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटती रही. फिल्म की हर अगले दिन की कमाई पिछले दिन के कलेक्शन से ज्यादा रही. हालांकि, अब फिल्म उस टेस्ट को दे रही है जिससे हर फिल्म को गुजरना पड़ता है और जिसमें पास होने के बाद ही फिल्म आगे का लंबा रास्ता तय कर पाती है.

इस टेस्ट का नाम है मंडे टेस्ट, जब तीन दिन की छुट्टियों के बाद वीकडेज की शुरुआत होती है. और यही वो दिन होता है जिस दिन फिल्म के दर्शकों की संख्या पर सबकी नजर होती है. तो चलिए जान लेते हैं कि हालिया रिलीज रोमांटिक कॉमेडी मंडे टेस्ट में पास हुई है या फेल?

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने हर दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई उसका सारा डेटा आप सैक्निल्क के मुताबिक नीचे टेबल पर देख सकते हैं. बता दें कि आज का डेटा 4:05 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 8.75 डे 2 12.25 डे 3 13.75 डे 4 1.21 टोटल 35.96

'दे दे प्यार दे 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को करीब 100 करोड़ रुपये में बनाया गया है और इसने वर्ल्डवाइड 3 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 54.25 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. यानी बजट के आधे से ज्यादा कमा चुकी है.

रकुल प्रीत की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी 'दे दे प्यार दे 2'

फिल्म की लीड एक्ट्रेस रकुल प्रीत की टॉप कमाई वाली फिल्मों में 'दे दे प्यार दे 2' चौथे नंबर पर आ चुकी है. नीचे आप उनकी टॉप 5 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं. बता दें कि फिल्म ने इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मौजूद 'रनवे 34' (35.49 करोड़) को लिस्ट से बाहर कर दिया है.

दे दे प्यार दे- 104.13 करोड़

मरजावां- 48.04 करोड़

यारियां- 40.01 करोड़

दे दे प्यार दे 2- 35.96 करोड़ (कमाई अभी जारी है)

थैंक गॉड- 36.35 करोड़

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट

अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं. उनके अलावा जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी के साथ-साथ फिल्म में आर माधवन भी अहम रोल में हैं.