शत्रुघ्न सिन्हा की शादी पूनम सिन्हा से हुई थी और अपनी बायोग्राफी में एक्टर ने एक्सेप्ट किया है कि उनका रीना रॉय के साथ भी अफेयर था. अपनी किताब में, शत्रुघ्न सिन्हा ने एक घटना का भी खुलासा किया है जब उनके भाई राम ने उन्हें रीना के घर बुलाया और एक्ट्रेस से शादी करने का आदेश दिया था. यह तब हुआ जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़े बिना हेमा मालिनी से शादी कर ली थी. यह देखकर, शत्रुघ्न को भी उनके भाई ने रीना से शादी करने के लिए कहा था.

शत्रुघ्न सिन्हा को भाई ने दी थी धमकी

1983 में, राम ने अपने छोटे भाई को रीना से शादी करने का ऑर्डर दिया था. उस समय, शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा जुड़वां बच्चों, लव और कुश, से प्रेग्नेंट थीं. अपनी बायोग्राफी में इस घटना का खुलासा करते हुए शत्रुघ्न ने बताया कि उनके भाई राम ने उन्हें रीना के घर बुलाया थाऔर पहुंचते ही मुझसे सीधे-सीधे, वहीं, उसी समय शादी करने के लिए कहा था. राम, ने रीना को वचन दिया था. वहीं शत्रुघ्न को यह सब देखकर हैरानी हुई थी. राम अड़े रहे और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर शत्रुघ्न नहीं माने, तो वे इस रिश्ते का पब्लिकली खुलासा कर देंगे.

राम ने सिन्हा परिवार के हर सदस्य और शत्रुघ्न के करीबी लोगों को एड्रेस करते हुए एक लेटर भी लिखा था जिसमें रीना के साथ एक्टर के पूरे रिश्ते का ब्यौरा दिया था. उन्होंने पत्र का एंड इस लाइन किया, "...और इसलिए, उन्हें रीना से शादी करनी ही होगी." जैसे ही ये लेटर शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी पवन कुमार के हाथ लगा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की. हालांकि शत्रुघ्न मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे थे, पवन ने तुरंत उन्हें इंफॉर्म किया था और जैसा कि बायोग्राफी में लिखा है, इसी इंटरवेंशन ने शत्रुघ्न और पूनम की शादी को सुरक्षित रखा.

रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्गा को दी थी वॉर्निंग

खबरों के मुताबिक, निर्माता पहलाज निहलानी ने खुलासा किया था रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा को आठ दिनों के अंदर किसी और से शादी करने की वॉर्निंग भी दी थी. उन्होंने निहलानी से कहा था, "अपने दोस्त से कहो कि वो अपना मन बना ले. अगर वो मुझे जवाब दे देता है, तो मैं उसके साथ अगली फिल्म कर लूगी. वरना, 'ना'. मैंने मन बना लिया है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करता, तो मैं आठ दिन में शादी कर लूंगी." रेडिट पर सूत्रों के अनुसार, निहलानी ने खुलासा किया कि 'हाथकड़ी' की सफलता के बाद, वो शत्रुघ्न, रीना और संजीव कुमार को नई फिल्म में फिर से साथ लाने के लिए एक्साइटेड थे. हालांकि, रीना रॉय ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए उनके ऑफर को ठुकरा दिया था.