De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कमा लिए इतने करोड़
De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.
अजय देवगन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज बना हुआ है मगर ये क्रेज एडवांस बुकिंग में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है. फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है और ये कुछ खास कमाई एडवांस बुकिंग से नहीं कर पाई है. अगर फिल्म की कमाई का ऐसा ही हाल रहने वाला है तो ये पहली फिल्म का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड भी मुश्किल ही तोड़ पाएगी.
दे दे प्यार दे 2 साल 2019 में इसी नाम से आई फिल्म का सीक्वल है. दे दे प्यार दे में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ तब्बू लीड रोल में नजर आईं थीं. अब इसके सीक्वल में कहानी वहीं से आगे बढ़ाई गई है जहां पर पहला पार्ट खत्म किया गया था. दे दे प्यार दे 2 में अजय और रकुल के साथ आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.
एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दे दे प्यार दे 2 ने एडवांस बुकिंग से कुछ खास कमाई नहीं की है. फिल्म ने 2.4 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के 4725 शोज क सिर्फ 16772 टिकट्स बिके हैं. फिल्म को रिलीज होने में एक दिन ही बचा है और ये कमाई बहुत ही ज्यादा कम लग रही है.
क्या दे दे प्यार दे का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड
अजय देवगन की साल 2019 में आई दे दे प्यार दे ने ओपनिंग डे पर 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छी कमाई है. मगर अब दूसरे पार्ट की एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी.
दे दे प्यार दे 2 के बजट की बात करें तो इसे अभी साफ नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म करीब 100 करोड़ में बनकर तैयार हुई होगी.
ये भी पढ़ें: पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL