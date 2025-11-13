हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कमा लिए इतने करोड़

De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कमा लिए इतने करोड़

De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 13 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज बना हुआ है मगर ये क्रेज एडवांस बुकिंग में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है. फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है और ये कुछ खास कमाई एडवांस बुकिंग से नहीं कर पाई है. अगर फिल्म की कमाई का ऐसा ही हाल रहने वाला है तो ये पहली फिल्म का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड भी मुश्किल ही तोड़ पाएगी.

दे दे प्यार दे 2 साल 2019 में इसी नाम से आई फिल्म का सीक्वल है. दे दे प्यार दे में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ तब्बू लीड रोल में नजर आईं थीं. अब इसके सीक्वल में कहानी वहीं से आगे बढ़ाई गई है जहां पर पहला पार्ट खत्म किया गया था. दे दे प्यार दे 2 में अजय और रकुल के साथ आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दे दे प्यार दे 2 ने एडवांस बुकिंग से कुछ खास कमाई नहीं की है. फिल्म ने 2.4 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के 4725 शोज क सिर्फ 16772 टिकट्स बिके हैं. फिल्म को रिलीज होने में एक दिन ही बचा है और ये कमाई बहुत ही ज्यादा कम लग रही है.

क्या दे दे प्यार दे का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड

अजय देवगन की साल 2019 में आई दे दे प्यार दे ने ओपनिंग डे पर 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छी कमाई है. मगर अब दूसरे पार्ट की एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी. 

दे दे प्यार दे 2 के बजट की बात करें तो इसे अभी साफ नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म करीब 100 करोड़ में बनकर तैयार हुई होगी.

ये भी पढ़ें: पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज

Published at : 13 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De 2 De De Pyaar De 2 Advance Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget