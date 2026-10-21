दलेर मेहंदी एक शो का कितना चार्ज करते हैं? लाखों में होती है कमाई!

दलेर मेहंदी अपनी दमदार आवाज और शानदार गानों से लाखों लोगों का दिल जीत चुके हैं. हालांकि, हाल ही में वो उत्तराखंड के नई टिहरी में मां कुंजापुरी मेले के दौरान अपने एक लाइव शो को लेकर विवादों में आ गए हैं. शो के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर पहुंचकर उनके खराब प्रदर्शन और नशे में होने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई थी.

इसके बाद सिंगर मीका सिंह ने एक वीडियो शेयर कर दलेर मेहंदी का खुलकर समर्थन किया. मीका के अलावा, कपिल शर्मा, सिंगर शान, अनुपम खेर और शिल्पा शेट्टी जैसे सिताने ने भी सपोर्ट किया. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक शो में परफॉर्म करने के लिए दलेर मेहंदी कितनी फीस लेते हैं?

दलेर मेहंदी एक शो का कितना चार्ज करते हैं

दलेर मेहंदी एक लाइव शो या कॉन्सर्ट करने के लिए आमतौर पर 35 लाख से 40 लाख रूपये तक फीस चार्ज करते हैं.

वहीं, हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में हुए कुंजापुरी मेले के एक शो में उन्हें 35 लाख रूपये मिल थे. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ANI से बातचीत में खुद ये खुलासा किया था.

सिंगर की नेटवर्थ

मनीमिंट डॉट कॉम के मुताबिक, दलेर मेहंदी की नेटवर्थ लगभग 124 करोड़ रूपये आंकी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, वो किसी फिल्म के एक गाने के लिए करीब 6 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

दलेर मेहंदी का करियर

बता दें, दलेर मेहंदी ने अपने करियर की शुरूआत साल 1995 में अपने पहले एल्बम 'बोलो तारा रा' से की. इस गाने ने उन्हें रातों-रात लोगों के बीच पॉपुलर कर दिया. उन्होंने भांगड़ा और इंडी-पॉप संगीत को पहचान दिलाई, 'तुनक तुनक तुन' जैसे गानों से इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई और बॉलीवुड फिल्मों में भी कई यादगार गाने गाए है.

दलेर मेहंदी के सबसे पॉपुलर और सुपरहिट गानों में 'बोलो ता रा रा', 'तुनक तुनक तुन', 'हो जाएगी बल्ले बल्ले', 'दर्दी रब रब' और 'ना ना ना ना रे' शामिल हैं. ये सारे गाने आज भी लोगों की पहली पसंद है.

दलेर मेहंदी के सपोर्ट में कौन कौन, विरोध में कौन

बता दें, उत्तराखंड में शो के दौरान हुए विवाद पर सिंगर मीका सिंह ने कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं. अगर कोई ऐसा कह दे वो गाना छोड़ देंगे. वहीं सिंगर सोना महापात्रा ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है. दिल्ली के एक सूफी फेस्टिवल में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि वो वहां भी नहीं गा पा रहे थे.