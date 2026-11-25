भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं. चाहे बात क्रिकेट की हो, राजनीति की या फिर सिनेमा की. लंबे वक्त से पाक कलाकारों के भारत में काम और परफॉर्म करने पर बैन लगा हुआ है.वहीं हाल ही में बेंगलुरु में पाकिस्तानी सीरियल 'दार-ए-निजात' की स्क्रीनिंग को लेकर भी विवाद हुआ और स्क्रीनिंग का आयोजन रद्द करवा दिया गया.

दूसरी ओर पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर आने के बाद इसी भी भारत में बैन करने की मांग की जा रही है. इन विवादों के बीच भारत के मशहूर रैपर हनी सिंह दुबई की एक शादी में पाकिस्तान के पॉपुलर सिंगर आतिफ असलम के साथ नजर आए और म्यूजिक की इन दोनों हस्तियों ने साथ में डांस भी किया.

एक-दूसरे को लगया गले, साथ में किया डांस

आतिफ और हनी हाल ही में दुबई की एक शादी में शामिल हुए थे. शादी के होस्ट सादिक सलीम ने सोशल मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो साथ में पोज देते हुए नजर आए. वहीं एक वीडियो में दोनों को साथ में डांस करते हुए देखा गया. जबकि एक अन्य वीडियो में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए.

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अबरार-उल-हक के गानों पर थिरके हनी और आतिफ

सादिक सलीम ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम से शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एक दोस्त की शादी में आतिफ और हनी ने शादी में पूरी रात जमकर डांस किया. दोनों अबरार-उल-हक के गानों पर थिरक रही थे जो एक प्यारा दृश्य था.'

सादिक ने आगे लिखा, 'हनी एक आइकॉन की तरह नजर आ रहे थे. उनका स्टाइल एक दम शानदार और अपनेपन वाला था. वहीं हमेशा की तरह शांत और संयमित अंदाज में आतिफ असलम आए. वो अपने कॉन्सर्ट की रिहर्सल से सीधे अपना वादा निभाए यहां आए थे.

विवाद पर सादिक बोले- ऐसा दुबई में ही हो सकता है

सादिक ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज के भारत में बैन करने की मांग का भी जिक्र किया. उन्होंने आखिरी में लिखा, 'जब पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज रोकने को लेकर शिकायत की जा रही है तभी हम दोस्ती, म्यूजिक और अच्छे पलों को सेलिब्रेट कर रहे है. ये दुबई में ही संभव है.'