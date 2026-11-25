2026 में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया. 'धुरंधर 2', 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की. हालांकि, ऐसी फिल्में भी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. फिल्में अपना बजट भी नहीं निकाल पाईं और दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में नाकाम रहीं. आइए नजर डालते हैं उन फिल्मों पर.

'द राजा साब'

इंडिया फोरम के मुताबिक, फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी थी. वहीं फिल्म ने 208.6 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 141.4 करोड़ का घाटा हुआ. इस फिल्म को Maruthi ने डायरेक्ट किया. फिल्म में मालविका मोहनन, प्रभास, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, जानकी बोडीवाला, जरिना वाहब जैसे स्टार्स नजर आए. इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीद थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

'उस्ताद भगत सिंह'

ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 96.2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 53.8 करोड़ का घाटा हुआ. फिल्म को हरिष शंकर ने डायरेक्ट किया. फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में थे. फिल्म में वो एसीपी उस्ताद के रोल में थे.

'भारत भाग्य विधाता'

ये फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनी. फिल्म ने सिर्फ 6.6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 43.4 करोड़ का घाटा हुआ. फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में थीं. वो नर्स के किरदार में थीं. मनोज तापड़िया ने फिल्म को डायरेक्ट किया. फिल्म में कंगना के अलावा गिरिजा ओक, स्मिा तांबे, ईशा डे, आदित्य मिश्रा, जाहिद खान, सुजीत दुबे जैसे स्टार्स भी दिखे

'पैट्रियट'

ये फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 80.2 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 39.8 करोड़ का घाटा हुआ. फिल्म में ममूटी, मोहनलाल, फहद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा और रेवती जैसे स्टार्स नजर आए.

'इक्कीस'

फिल्म इक्कीस 60 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने दुनियाभर में 41.2 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को 18.8 करोड़ का घाटा हुआ था. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में थे. ये अगस्त्य की दूसरी फिल्म थी. ये धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म थी. फिल्म क