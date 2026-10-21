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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अपमानित करना जरूरी था?' दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरे अनुपम खेर, सिंगर को फटकार लगाने वाले मंत्री से पूछा सवाल

'अपमानित करना जरूरी था?' दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरे अनुपम खेर, सिंगर को फटकार लगाने वाले मंत्री से पूछा सवाल

उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा मंच पर सिंगर दलेर मेहंदी से तीखी बहस करने का एक वीडियो वायरल काफी चर्चा में हैं. अब अनुपम खेर ने दलेर मेहंदी का समर्थन किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 11:08 AM (IST)
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पंजाबी गायक दलेर मेहंदी हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित कुंजापुरी मेले के दौरान मंच पर हुए विवाद के कारण चर्चा में हैं. वहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने लाइव शो के दौरान उनकी परफॉर्मेंस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें मंच पर ही फटकार लगाई थी. इसके बाद कई सितारे सिंगर के सपोर्ट में उतरे.  

वहीं अब दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी उनका समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सिंगर का बचाव किया और मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल पूछा.

अनुपम खेर ने किया दिलेर मेहंदी का बचाव
अनुपम खेर ने वीडियो में कहा, 'मैं विदेश हूं. मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें दिलेर मेहंदी जी मंच पर गा रहे थे फिर कोई मंत्री ऊपर चढ़कर उनसे बदतमीजी से बात कर रहे थे. बहुत कुछ कह रहे थे. मैं नहीं था वहां, इसलिए मुझे नहीं पता क्या हुआ वहां. मैं दिलेर मेहंदी जी को पिछसे 25-30 सालों से जानता हूं. और मैं ये कह सकता हूं की वो ड्रिंक नहीं करते हैं, जितना मैं जानता हूं.' 

अनुपम खेर ने कहा, 'वो बेहद अच्छे इंसान हैं. उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं यह बात पर्सनली जानता हूं, क्योंकि हमारा एक डॉक्टर दोस्त कॉमन है. मैं उनसे वहां कई बार मिल चुका हूं. वह पिछले 2-3 सालों से बीमार हैं. हो सकता है उनकी कमिटमेंट इस ऑर्गैनाइजेशन से रही हो और वो मना न कर पाए हो.'

 
 
 
 
 
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आवाज उठाने के लिए की अपील
उन्होंने आगे  कहा, 'हो सकता है कि उन्होंने लिप-सिंक किया हो, लेकिन किसी को भी किसी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. वो भी सबके सामने, ये बिल्कुल सही नहीं है. किसी पर इस तरह आरोप लगाना गलत है. मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को इस बारे में बात करनी चाहिए. अपने भाई का बचाव करना सिर्फ मीका सिंह की जिम्मेदारी नहीं है. हम सभी को उन लोगों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, जिन्हें हम जानते हैं. ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा. मैं दलेर जी से कहना चाहता हूं कि मुझे आपके फैसले, आपके प्रोफेशनलिज्म और आपकी काबिलियत पर भरोसा है. भगवान आपको आशीर्वाद दें और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों. मुझे दुख है कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा.'

सिंगर को फटकार लगाने वाले मंत्री से पूछा सवाल
वीडियो के अलावा अनुपम खेर कैप्शन लिख मंत्री पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, 'मंत्री जी, आपको उनकी पर्फॉरमेस से शिकायत हो सकती है. नाराजगी भी हो सकती है. लेकिन सबके सामने मंच पर जाकर इस तरह उन्हें अपमानित करना जरूरी था क्या? यही बात उनसे अलग बैठकर, इज्जत से भी तो कही जा सकती थी. एक कलाकार अपनी मेहनत से जो पहचान और सम्मान कमाता है, उसके पीछे पूरी जिंदगी लगी होती है.' 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'दलेर जी ने पिछले 30-35 सालों से अपने गानों से हम सबको खुशी दी है. दलेर जी, मैंने आपको हमेशा एक नेकदिल, प्यार बांटने वाले इंसान के रूप में जाना है. जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप शराब भी नहीं पीते. आपको ये सब सहना पड़ा, इसका मुझे बहुत अफसोस है.'

क्या है विवाद?
बता दें, कुंजापुरी मेले में मंच पर पर्फॉर्मेंस के दौरान दिलेर मेहंदी जब गाना गा रहे थे, तब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचे और गाना बीच में ही रुकवा दी. उन्होंने दलेर मेहंदी के लाइव गाने की जगह बैकग्राउंड वोकल्स या लिप-सिंक और ठीक से न बोल पाने का और शराब पीकर गाने का आरोप लगाया. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Daler Mehndi
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