एक्सप्लोरर
डकोटा जॉनसन Vs ऐश्वर्या राय: Fifty Shades Of Grey की एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं? नेटवर्थ में बॉलीवुड ब्यूटी से हैं बहुत पीछे
Dakota Johnson Vs Aishwarya Rai: हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन और बॉलीवुड हसीना ऐश्वर्या राय, दोनों ने ही वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. लेकिन दौलत के मामले में कौन आगे है?
हॉलीवुड फिल्म 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' फेम एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन की इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोविंग है. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भारत के साथ-साथ वर्ल्ड लेवल पर अपनी खूब पहचान बनाई. दोनों हसीनाओं ने अपने करियर में शोहरत तो बटोरी ही, साथ ही दौलत भी कमाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डकोटा जॉनसन और ऐश्वर्या राय में ज्यादा अमीर कौन है?
- डकोटा जॉनसन का जन्म 4 अक्टूबर 1989 को यूएस के टेक्सास में हुआ था. उन्होंने महज दस साल की उम्र एक्टिंग डेब्यू किया था.
- उनकी पहली फिल्म 'क्रेजी इन अलबामा' थी. 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनका छोटा-सा ही रोल था.
- 'क्रेजी इन अलबामा' को डकोटा के सौतेले पिता एंटोनियो बैंडेरस ने डायरेक्ट किया था.
- हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद डकोटा ने 'द सोशल नेटवर्क' (2010) में काम किया.
डकोटा जॉनसन की नेटवर्थ कितनी है?
- 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' से डकोटा असल पहचान मिली. इसके बाद एक्ट्रेस फिल्म के दो सीक्वल्स का भी हिस्सा रहीं.
- डकोटा जॉनसन ने अपने 26 साल के करियर में करोड़ों की दौलत भी जमा की है.
- सेलिब्रेटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की कुल 124 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ कितनी है?
- बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने बॉबी देओल के साथ 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
- इससे पहले वो 1997 में रिलीज हुई तमिल फिल्म इरुवर में नजर आ चुकी थीं.
- ऐश्वर्या ने 'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास', 'जोधा अकबर', 'धूम 2' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया.
- एक्ट्रेस का शुमार एक दौर में बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं में किया जाता था.
- आज भी ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस से खूब सुर्खियां बटोरती हैं,
- एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल हो चुके हैं और सालों के करियर में उन्होंने शोहरत के साथ-साथ दौलत भी कमाई है.
- सियासत की रिपोर्ट के ऐश्वर्या राय की कुल नेटवर्थ 900 करोड़ रुपए है.
ऐसे में साफ है कि ऐश्वर्या राय अमीरी के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन से लगभग 8 गुना आगे हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
इंडिया
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
क्रिकेट
LIVE: फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज पर मंडराया पारी से हार का खतरा, तीसरे ही दिन खत्म होगा दिल्ली टेस्ट?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर नितांशी ने दिए अवॉर्ड के साथ पोज, तो बॉस लेडी लुक में दिखीं ट्विंकल खन्ना
बॉलीवुड
10 Photos
कृति सेनन की 10 तस्वीरें: अप्सरा से कम खूबसूरत नहीं हैं एक्ट्रेस, पतली फिगर पर लट्टू हैं फैंस
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL