डकोटा जॉनसन Vs ऐश्वर्या राय: Fifty Shades Of Grey की एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं? नेटवर्थ में बॉलीवुड ब्यूटी से हैं बहुत पीछे

Dakota Johnson Vs Aishwarya Rai: हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन और बॉलीवुड हसीना ऐश्वर्या राय, दोनों ने ही वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. लेकिन दौलत के मामले में कौन आगे है?

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Oct 2025 03:19 PM (IST)
हॉलीवुड फिल्म 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' फेम एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन की इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोविंग है. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भारत के साथ-साथ वर्ल्ड लेवल पर अपनी खूब पहचान बनाई. दोनों हसीनाओं ने अपने करियर में शोहरत तो बटोरी ही, साथ ही दौलत भी कमाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डकोटा जॉनसन और ऐश्वर्या राय में ज्यादा अमीर कौन है?

  • डकोटा जॉनसन का जन्म 4 अक्टूबर 1989 को यूएस के टेक्सास में हुआ था. उन्होंने महज दस साल की उम्र एक्टिंग डेब्यू किया था.
  • उनकी पहली फिल्म 'क्रेजी इन अलबामा' थी. 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनका छोटा-सा ही रोल था.
  • 'क्रेजी इन अलबामा' को डकोटा के सौतेले पिता एंटोनियो बैंडेरस ने डायरेक्ट किया था.
  • हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद डकोटा ने 'द सोशल नेटवर्क' (2010) में काम किया.

डकोटा जॉनसन की नेटवर्थ कितनी है?

  • 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' से डकोटा असल पहचान मिली. इसके बाद एक्ट्रेस फिल्म के दो सीक्वल्स का भी हिस्सा रहीं.
  • डकोटा जॉनसन ने अपने 26 साल के करियर में करोड़ों की दौलत भी जमा की है.
  • सेलिब्रेटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की कुल 124 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.

ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ कितनी है?

  • बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने बॉबी देओल के साथ 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
  • इससे पहले वो 1997 में रिलीज हुई तमिल फिल्म इरुवर में नजर आ चुकी थीं.
  • ऐश्वर्या ने 'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास', 'जोधा अकबर', 'धूम 2' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया.
  • एक्ट्रेस का शुमार एक दौर में बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं में किया जाता था.

  • आज भी ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस से खूब सुर्खियां बटोरती हैं, 
  • एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल हो चुके हैं और सालों के करियर में उन्होंने शोहरत के साथ-साथ दौलत भी कमाई है.
  • सियासत की रिपोर्ट के ऐश्वर्या राय की कुल नेटवर्थ 900 करोड़ रुपए है.

ऐसे में साफ है कि ऐश्वर्या राय अमीरी के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन से लगभग 8 गुना आगे हैं.

Published at : 12 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Dakota Johnson Fifty Shades Of Grey Aishwarya Rai
