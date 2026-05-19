बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. डेजी शाह ने सलमान खान के साथ फिल्म 'जय हो' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमान संग डेब्यू करने से पहले डेजी शाह ने भाईजान की एक फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था. इसका खुलासा खुद अब डेजी शाह ने किया है.

डेजी शाह ने किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड बबल से बात करते हुए डेजी शाह ने बताया कि फिल्म 'जय हो' में सलमान खान के साथ काम करने से पहले उन्होंने भाईजान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' का ऑफर ठुकरा दिया था. अब एक्ट्रेस ने 'बॉडीगार्ड' के ऑफर को ठुकराने के बाद सलमान के रिएक्शन के बारे में बताया. डेजी शाह ने बताया कि इस फिल्म का ऑफर ठुकराने के बाद सलमान खान 7 मिनट तक चुप रहे.

5-7 मिनट तक चुप रहे सलमान खान

डेजी शाह ने कहा, 'मुझे एक हफ्ते तक आईने के सामने खड़े होकर खुद को तैयार करना पड़ा था. मुझे उनसे जो कहना था, उसे कहने के लिए मुझे अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ी थी. जब मैंने फिल्म का ऑफर ठुकराया तो कमरे में लगभग पांच से सात मिनट तक एकदम सन्नाटा छाया रहा. पांच से सात मिनट का समय बहुत लंबा होता है. उस समय तो ये और भी लंबा लगा था. मैं मन ही मन सोच रही थी, "प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ तो बोलो." और सलमान खान के मुंह से बस एक ही बात निकली. उन्होंने कहा, "ठीक है."

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डेजी शाह ने की सलमान खान की तारीफ

जब डेजी से पूछा गया कि सलमान ने जवाब देने में इतना समय क्यों लिया तो एक्ट्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, 'वो भी तो इंसान ही हैं ना. वो भी तो शायद अपने मन की बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे. मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा देखभाल करने वाले लोगों में से एक हैं. चाहे वो सेट पर हों, पर्सनल लाइफ में हों या किसी भी स्थिति में. अगर आप उनके संपर्क में हैं, तो वो हर हाल में आपका ख्याल रखेंगे.'

हेजल कीच ने निभाई डेजी शाह की ठुकराई भूमिका

डेजी शाह ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'बॉडीगार्ड' का ऑफर इसलिए ठुकराया था क्योंकि उन्हें लगा कि उनका किरदार काफी छोटा है और एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पर उनकी काबिलियत के साथ न्याय नहीं करता. बाद में ये फिल्म हेजल कीच को मिली. बता दें कि एक्ट्रेस बनने से पहले डेजी शाह कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की असिस्टेंट थीं. इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा और कई गानों में नजर आईं.

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