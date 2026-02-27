शुरू हुआ फिल्म 'डकैत' का प्रमोशन, रिलीज से पहले अदिवि शेष ने भद्रकाली मंदिर में टेका माथा

अभिनेता अदिवि शेष इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'डकैत' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने वारंगल के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लिया और वहीं से अपनी फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत की. अदिवि ने इस मौके को और भी खास बनाने के लिए मंदिर में पूजा की. इसके बाद बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक निजी सफर की तरह है, जिससे वह शुरुआत से जुड़े रहे हैं.

कैसी होगी फिल्म की कहानी?

'डकैत' की कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गुस्से और दर्द से भरा हुआ है. उसे अपनी प्रेमिका से ऐसा धोखा मिलता है, जो उसकी जिंदगी बदल देता है. इसके बाद वह बदले की राह पर निकल पड़ता है. फिल्म में इमोशन, एक्शन और प्यार का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे और दर्शकों को उनकी जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं. हाल ही में फिल्म का रोमांटिक गाना 'रूबरू' रिलीज हुआ है. इस गाने को फहीम अब्दुल्लाह और चिन्मयी श्रीपदा ने गाया है. इसके लिरिक्स रीतेश राजवाड़ा ने लिखे हैं और संगीत भीम्स सीसिरोलिओ ने दिया है.

फिल्म की दमदार टीम और स्टारकास्ट

बता दें, शेनिल देव द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष के अलावा फिल्म में प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान, कामाक्षी भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण सुप्रिया यारलागड्डा ने किया है और सुनील नारंग सह-निर्माता हैं. इसे अन्नपूर्णा स्टूडियो के बैनर तले प्रस्तुत किया जा रहा है. मजबूत स्टारकास्ट और इमोशनल कहानी के साथ 'डकैत' से दर्शकों को एक अलग और असरदार सिनेमाई अनुभव मिलने की उम्मीद है.