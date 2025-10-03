बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बात करना पसंद करते हैं. वो अपने बच्चों को भी लाइमलाइट से दूर रखते हैं. अक्षय और ट्विंकल के साथ उनके बच्चे बहुत ही कम नजर आते हैं. अक्षय अपनी बेटी नितारा को लेकर बहुत प्रोटैक्टिव हैं. वो पैपराजी ने उन्हें दूर ही रखते हैं. अब अक्षय ने सायबर अवेयरनेस के कार्यक्रम में खुलासा किया है कि एक शख्स ने उनकी बेटी को गलत मैसेज किया था.

अक्षय ने कहा- 'कुछ महीने पहले मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमे आप किसी और के साथ खेल सकते हो. अनजान लोगों के साथ खेल सकते हैं. आप जब खेल रहे होते हो तक वहां से मैसेज आता है थैंक यू, ओह दैट वास ग्रेट, यू आर डूइंग सो ग्रेट, टू गुड़, फैंटेस्टिक, बहुत ही कर्टियस मैसेज आते हैं.'

मांगे न्यूड फोटोज

अक्षय ने आगे कहा- 'अचानक से उस आदमी ने कहा आप कहां से हैं. उसने जवाब दिया मुंबई, उसके बाद सब सामान्य चल रहा है अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया ये है थैंक यू. बहुत ही कर्टियस मैसेज ऐसा लगा बहुत ही अच्छा शख्स होगा. जो भी सामने खेल रहा होगा जिसे ये नही जानते. इसके बाद एक मैसेज आया आप मेल हैं या फीमेल, जिसपर उसने कहा फीमेल. फिर क्या चल रही थी बातचीत चैट हो रहा था. इसके बाद अचानक से उस अनजान शख्स ने मैसेज किया कि क्या आप मुझे अपनी न्यूड पिक्चर भेजोगी. जिसके बाद मेरी बेटी ने तुरंत गेम बंद कर दिया और फिर उसने इसकी जानकारी मेरी पत्नी को दी. यह बहुत अच्छी बात हुई कि उसने इस घटना की जानकारी तुरंत मेरी पत्नी को दी.'

इसी तरह से चीजें शुरू होती हैं यह भी सायबर क्राइम का ही हिस्सा है जहां से लोग बच्चे जो होते हैं उन्हें फंसाया जाता है फिर एक्टोर्शन का पैसा देना पड़ता है. उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत से मामलों में आत्महत्या भी लोगों ने की है.

ये भी पढ़ें: पति शाहिद कपूर से उम्र में कितनी छोटी हैं मीरा राजपूत? 31 साल में बन चुकी हैं दो बच्चों की मां