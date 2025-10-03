एक्सप्लोरर
पति शाहिद कपूर से उम्र में कितनी छोटी हैं मीरा राजपूत? 31 साल में बन चुकी हैं दो बच्चों की मां
Shahid Kapoor And Mira Rajput: बॉलीवुड के रोमांटिक कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा शाहिद से उम्र में कितनी छोटी हैं? आइए जानते हैं.
बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. मीरा उम्र में शाहिद से छोटी हैं, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती के चलते फैंस के बीच खूब पॉपुलर हैं. महज 31 साल की उम्र में ही वो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपने फिटनेस व स्टाइल से हर किसी को इंस्पायर करती हैं. चलिए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें.
Published at : 03 Oct 2025 12:24 PM (IST)
