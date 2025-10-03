हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति शाहिद कपूर से उम्र में कितनी छोटी हैं मीरा राजपूत? 31 साल में बन चुकी हैं दो बच्चों की मां

पति शाहिद कपूर से उम्र में कितनी छोटी हैं मीरा राजपूत? 31 साल में बन चुकी हैं दो बच्चों की मां

Shahid Kapoor And Mira Rajput: बॉलीवुड के रोमांटिक कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा शाहिद से उम्र में कितनी छोटी हैं? आइए जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 12:24 PM (IST)
Shahid Kapoor And Mira Rajput: बॉलीवुड के रोमांटिक कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा शाहिद से उम्र में कितनी छोटी हैं? आइए जानते हैं.

बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. मीरा उम्र में शाहिद से छोटी हैं, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती के चलते फैंस के बीच खूब पॉपुलर हैं. महज 31 साल की उम्र में ही वो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपने फिटनेस व स्टाइल से हर किसी को इंस्पायर करती हैं. चलिए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें.

1/7
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस भी खूब पसंद करते हैं.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस भी खूब पसंद करते हैं.
2/7
शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत से 7 जुलाई 2015 को पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी की थी. और दोनों की शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं.
शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत से 7 जुलाई 2015 को पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी की थी. और दोनों की शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं.
3/7
शादी के बाद इस कपल के दो बच्चे हैं. बेटी मीशा और बेटा जैन.
शादी के बाद इस कपल के दो बच्चे हैं. बेटी मीशा और बेटा जैन.
4/7
अक्सर उनके साथ ये कपल क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाता है.
अक्सर उनके साथ ये कपल क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाता है.
5/7
लेकिन आपको बता दे कि मीरा शाहिद से 13 साल छोटी हैं.
लेकिन आपको बता दे कि मीरा शाहिद से 13 साल छोटी हैं.
6/7
शादी के समय, शाहिद 34 साल के थे और मीरा सिर्फ 20 या 21 साल की थीं.
शादी के समय, शाहिद 34 साल के थे और मीरा सिर्फ 20 या 21 साल की थीं.
7/7
लेकिन आज ये कपल अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी खुश है.
लेकिन आज ये कपल अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी खुश है.
Published at : 03 Oct 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
Mira Rajput SHAHID KAPOOR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget