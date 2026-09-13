सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. कई हफ्तों से जारी खींचतान और एसोसिएशन के सदस्यों के इस्तीफों के बीच 12 सितंबर को एक बार फिर चुनाव कराए गए. शनिवार शाम हुए इन चुनावों में एक्ट्रेस उपासना सिंह और उनके ग्रुप ने जीत हासिल की. हालांकि, चुनाव का नतीजा चल रही कानूनी कार्रवाई के फैसले पर निर्भर करेगा.

कोर्ट की मंजूरी के बाद हुए इलेक्शन

CINTAA के कई सदस्यों के एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफा देने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने नए चुनाव कराने का फैसला लिया था. कोर्ट ने भी इन चुनावों को कराने की अनुमति दी थी. हालांकि, चुनाव का नतीजा मौजूदा कानूनी मामले में आने वाले अंतिम फैसले से तय होगा.

पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे के काम से खुश नहीं थे सदस्य

दरअसल, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में पिछले कुछ महीनों से संगठन के काम करने के तरीके को लेकर विवाद चल रहा था. करीब आठ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये सदस्य ऑफिस-बेयरर्स पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे. उनका आरोप था कि संगठन से जुड़े कई अहम फैसले दूसरे सदस्यों से सलाह किए बिना लिए जा रहे थे.

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उपासना और पूनम-पद्मिनी के ग्रुप आमने-सामने

ये विवाद शुक्रवार को उस वक्त और बढ़ गया, जब CINTAA ऑफिस में पूनम ढिल्लों और उपासना सिंह के बीच जमकर बहस हुई. एक तरफ उपासना सिंह और कुनिका आनंद थीं, तो दूसरी तरफ पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे थीं. दोनों ग्रुप के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए.

पूनम ढिल्लों पर लगे ये आरोप

कुनिका आनंद और उनके ग्रुप ने आरोप लगाया कि CINTAA के कुछ जरूरी दस्तावेज पूनम ढिल्लों अपने घर ले गई थीं. मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को बीच में आना पड़ा. सामने आए एक वीडियो में एक महिला पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहती नजर आईं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विवाद और बढ़ा तो पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ सकती है.

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दस्तावेजों को लेकर भी हुआ विवाद

इस बीच उपासना सिंह ने आरोप लगाया कि पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे CINTAA के दस्तावेज को अपनी कार में रखकर ऑफिस से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

अगस्त में 11 सदस्यों ने दिया था इस्तीफा

CINTAA में विवाद अगस्त में उस वक्त और बढ़ गया था, जब एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था. इनमें से आठ सदस्य चुनाव जीतकर कमेटी में आए थे. इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने एसोसिएशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे. उपासना सिंह और उनके साथ खड़े दूसरे सदस्यों ने बाद में पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर संगठन को गलत तरीके से चलाने का आरोप लगाया.

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हालांकि, पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है. बड़ी संख्या में सदस्यों के इस्तीफे के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया था कि CINTAA को आगे कौन चलाएगा. इसी के बाद संगठन में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग तेज हुई.

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