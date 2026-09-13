बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है. शेरा पिछले कई सालों से सलमान के साए की तरह उनके साथ नजर आते हैं. अब शेरा के बेटे अबीर सिंह चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अबीर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. वो जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं.

'टार्जन' से डेब्यू करेंगे अबीर सिंह?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह की पहली फिल्म का नाम 'टार्जन' है. खास बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ सोराज पंचोली भी नजर आ सकते हैं. सलमान खान के लंबे समय से बॉडीगार्ड रहे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है. हालांकि, अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

2022 से हो रही है अबीर सिंह के डेब्यू की चर्चा

फिल्म का निर्देशन कौन करेगा, इसे कौन-सा प्रोडक्शन हाउस बनाएगा और बाकी स्टार कास्ट में कौन-कौन शामिल होगा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. वहीं, ये भी साफ नहीं है कि सलमान खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे या इसमें कैमियो करेंगे.

बता दें कि अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबर पहली बार साल 2022 में सामने आई थी. उस वक्त रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सलमान खान खुद अबीर के लिए उनकी पहली फिल्म तैयार करने में दिलचस्पी ले रहे हैं. खबरों के मुताबिक, सलमान ने इस फिल्म के निर्देशन के लिए दिवंगत एक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक से भी बातचीत किया था. तब ऐसी भी चर्चा थी कि फिल्म की शूटिंग जनवरी 2023 से शुरू हो सकती है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर कभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ. मार्च 2023 में सतीश कौशिक के निधन के बाद अबीर के डेब्यू प्रोजेक्ट को लेकर भी आगे कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई.

View this post on Instagram A post shared by Abir (@abirsiingh)

सोराज पंचोली भी होंगे फिल्म का हिस्सा?

अबीर सिंह के साथ सोराज पंचोली भी 'टार्जन' में नजर आ सकते हैं. सोराज का बॉलीवुड से भी सलमान खान के साथ खास कनेक्शन रहा है. उन्होंने साल 2015 में फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था. 'हीरो' से सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन दोनों नए कलाकारों को काफी पहचान मिली थी.

सलमान खान के पास हैं ये फिल्में

वहीं, सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास फिलहाल 'मातृभूमि' और 'SVC63' जैसी फिल्में हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही 'मातृभूमि' पहले इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टाल दी गई. फिल्म की नई रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है. सलमान खान के पास वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'SVC63' भी है. इसमें उनके साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 20' भी होस्ट कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- CINTAA ऑफिस में पूनम ढिल्लों और उपासना सिंह के बीच हंगामा, पुलिस ने लगाई फटकार