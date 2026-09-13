ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे सलमान खान! 'टार्जन' से होगा डेब्यू

बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे सलमान खान! 'टार्जन' से होगा डेब्यू

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह जल्द बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो फिल्म 'टार्जन' से डेब्यू करेंगे, जिसमें सोराज पंचोली भी नजर आ सकते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है. शेरा पिछले कई सालों से सलमान के साए की तरह उनके साथ नजर आते हैं. अब शेरा के बेटे अबीर सिंह चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अबीर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. वो जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं.

'टार्जन' से डेब्यू करेंगे अबीर सिंह?
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह की पहली फिल्म का नाम 'टार्जन' है. खास बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ सोराज पंचोली भी नजर आ सकते हैं. सलमान खान के लंबे समय से बॉडीगार्ड रहे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है. हालांकि, अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. 

2022 से हो रही है अबीर सिंह के डेब्यू की चर्चा
फिल्म का निर्देशन कौन करेगा, इसे कौन-सा प्रोडक्शन हाउस बनाएगा और बाकी स्टार कास्ट में कौन-कौन शामिल होगा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. वहीं, ये भी साफ नहीं है कि सलमान खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे या इसमें कैमियो करेंगे.

ये भी पढ़ें:-'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

बता दें कि अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबर पहली बार साल 2022 में सामने आई थी. उस वक्त रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सलमान खान खुद अबीर के लिए उनकी पहली फिल्म तैयार करने में दिलचस्पी ले रहे हैं. खबरों के मुताबिक, सलमान ने इस फिल्म के निर्देशन के लिए दिवंगत एक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक से भी बातचीत किया था. तब ऐसी भी चर्चा थी कि फिल्म की शूटिंग जनवरी 2023 से शुरू हो सकती है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर कभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ. मार्च 2023 में सतीश कौशिक के निधन के बाद अबीर के डेब्यू प्रोजेक्ट को लेकर भी आगे कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abir (@abirsiingh)

सोराज पंचोली भी होंगे फिल्म का हिस्सा?
अबीर सिंह के साथ सोराज पंचोली भी 'टार्जन' में नजर आ सकते हैं. सोराज का बॉलीवुड से भी सलमान खान के साथ खास कनेक्शन रहा है. उन्होंने साल 2015 में फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था. 'हीरो' से सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन दोनों नए कलाकारों को काफी पहचान मिली थी.

सलमान खान के पास हैं ये फिल्में
वहीं, सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास फिलहाल 'मातृभूमि' और 'SVC63' जैसी फिल्में हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही 'मातृभूमि' पहले इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टाल दी गई. फिल्म की नई रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है. सलमान खान के पास वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'SVC63' भी है. इसमें उनके साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 20' भी होस्ट कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- CINTAA ऑफिस में पूनम ढिल्लों और उपासना सिंह के बीच हंगामा, पुलिस ने लगाई फटकार

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Abir Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दूसरे दिन 'हैवान' की निकली हवा, बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हुई इतनी कमाई
दूसरे दिन 'हैवान' की निकली हवा, बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हुई इतनी कमाई
बॉलीवुड
Box office: 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मवी' में कांटे की टक्कर, जानें सैटरडे को किसने की कितनी कमाई
'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मवी' में कांटे की टक्कर, जानें सैटरडे को किसने की कितनी कमाई
बॉलीवुड
जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन, 30 से ज्यादा देशों की फिल्मों की थी भागीदारी
जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन, 30 से ज्यादा देशों की फिल्मों की थी भागीदारी
बॉलीवुड
डोंट बी शाय' में एक्टिंग नहीं करना चाहती थीं आलिया, नए एक्टर्स को को लेकर थीं नर्वस
डोंट बी शाय' में एक्टिंग नहीं करना चाहती थीं आलिया, नए एक्टर्स को को लेकर थीं नर्वस
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
बिहार
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
शिक्षा
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
एग्रीकल्चर
FOR MORNING: घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget