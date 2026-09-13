कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सिनेमा का एक अनोखा नजारा देखने को मिला. श्रीनगर की मशहूर डल झील पर पहली बार एक ऐसा फिल्म स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. चारों तरफ शांत पानी, पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और बीच झील में फिल्म देखते सैकड़ों लोग. ये नजारा कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान देखने को मिला.

7 से 10 सितंबर तक चला फेस्टिवल

दरअसल, श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू-कश्मीर (IFFJK) 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया. ये फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर तक चला. फेस्टिवल के दौरान डल झील को एक ओपन-एयर थिएटर में तब्दील कर दिया गया, जहां लोगों ने झील के बीच फिल्म का आनंद लिया. इस खास स्क्रीनिंग ने पूरे आयोजन को एक अलग ही एक्सपीरियंस में बदल दिया.

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डल झील बनी ओपन-एयर थिएटर

फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए इस खास वेन्यू पर लोगों को फिल्म देखने का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिला. आमतौर पर थिएटर में बैठकर फिल्म देखने वाले दर्शकों ने यहां खुले आसमान के नीचे और पानी के बीच फिल्म का मजा लिया. डल झील का शांत माहौल और चारों तरफ नजर आ रहे पहाड़ इस स्क्रीनिंग को और खास बना रहे थे. इस दौरान झील के किनारे और पानी पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने फिल्म देखी. कश्मीर की खूबसूरती के बीच हुई ये स्क्रीनिंग फेस्टिवल के खास पलों में से एक रही.

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देशभर से पहुंचे लोग

IFFJK 2026 के पहले संस्करण में देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया. सिनेमा लवर्स के साथ-साथ श्रीनगर घूमने पहुंचे टूरिस्ट के लिए भी ये आयोजन खास रहा. फेस्टिवल ने सिनेमा को कश्मीर की संस्कृति, कला और प्राकृतिक खूबसूरती के साथ जोड़ने का काम किया. इस आयोजन की खास बात ये रही कि यहां सिर्फ फिल्में दिखाने तक ही कार्यक्रम सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देने की कोशिश की गई, जिसे वो लंबे समय तक याद रख सकें. डल झील पर बनी फ्लोटिंग स्क्रीनिंग ने इसी अनुभव को और खास बना दिया.

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