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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडल झील में पहली बार सजा 'फ्लोटिंग थिएटर', फिल्म देखने उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़

डल झील में पहली बार सजा 'फ्लोटिंग थिएटर', फिल्म देखने उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़

कश्मीर की डल झील में पहली बार 'फ्लोटिंग थिएटर' बनाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने खुले आसमान के नीचे फिल्म का लुत्फ उठाया. ये नजारा कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान देखने को मिला.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सिनेमा का एक अनोखा नजारा देखने को मिला. श्रीनगर की मशहूर डल झील पर पहली बार एक ऐसा फिल्म स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. चारों तरफ शांत पानी, पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और बीच झील में फिल्म देखते सैकड़ों लोग. ये नजारा कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान देखने को मिला.

7 से 10 सितंबर तक चला फेस्टिवल
दरअसल, श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू-कश्मीर (IFFJK) 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया. ये फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर तक चला. फेस्टिवल के दौरान डल झील को एक ओपन-एयर थिएटर में तब्दील कर दिया गया, जहां लोगों ने झील के बीच फिल्म का आनंद लिया. इस खास स्क्रीनिंग ने पूरे आयोजन को एक अलग ही एक्सपीरियंस में बदल दिया.

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डल झील बनी ओपन-एयर थिएटर
फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए इस खास वेन्यू पर लोगों को फिल्म देखने का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिला. आमतौर पर थिएटर में बैठकर फिल्म देखने वाले दर्शकों ने यहां खुले आसमान के नीचे और पानी के बीच फिल्म का मजा लिया. डल झील का शांत माहौल और चारों तरफ नजर आ रहे पहाड़ इस स्क्रीनिंग को और खास बना रहे थे. इस दौरान झील के किनारे और पानी पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने फिल्म देखी. कश्मीर की खूबसूरती के बीच हुई ये स्क्रीनिंग फेस्टिवल के खास पलों में से एक रही.

 
 
 
 
 
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देशभर से पहुंचे लोग
IFFJK 2026 के पहले संस्करण में देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया. सिनेमा लवर्स के साथ-साथ श्रीनगर घूमने पहुंचे टूरिस्ट के लिए भी ये आयोजन खास रहा. फेस्टिवल ने सिनेमा को कश्मीर की संस्कृति, कला और प्राकृतिक खूबसूरती के साथ जोड़ने का काम किया. इस आयोजन की खास बात ये रही कि यहां सिर्फ फिल्में दिखाने तक ही कार्यक्रम सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देने की कोशिश की गई, जिसे वो लंबे समय तक याद रख सकें. डल झील पर बनी फ्लोटिंग स्क्रीनिंग ने इसी अनुभव को और खास बना दिया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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