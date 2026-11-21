शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर से सिनेमाघरों में बवाल मचाने के लिए आ रहे हैं. इसके पहले दोनों को तीन साल पहले 2023 में फिल्म 'पठान' में देखा गया था. वहीं, 'जवान' में उन्होंने कैमियो किया था. अब तीन साल के बाद दीपिका-शाहरुख 'किंग' के जरिए बॉक्स ऑफिस लूटने के लिए आ रहे हैं. ऐसे में फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट रिवील हो गई है.

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर दर्शकों और फैंस के बीच अच्छा खासा बज बना हुआ है. फिल्म से इसका टीजर और फर्स्ट लुक पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद से ही इसकी रिलीज का सभी को बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में अब फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हुआ है. हालांकि, अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

कब रिलीज किया जाएगा 'किंग' का ट्रेलर?

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट आईफा के इंस्टाग्राम पेज से शेयर की गई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज के 10 दिन पहले जारी किया जाएगा. इंस्टाग्राम पेज से 'किंग' का पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें इसके ट्रेलर को लेकर तारीख मेंशन की गई है. आईफा के अनुसार, फिल्म का ट्रेलर 14 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा. हालांकि, इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है.

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2023 में शाहरुख खान ने दी थी 3 हिट्स

आपको बता दें कि शाहरुख खान ने 'जीरो' की फ्लॉप के बाद लंबा ब्रेक लिया था और फिर वो साल 2023 में फिल्म 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में नजर आए थे. इन तीनों ही फिल्मों ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर बवाल ही मचा दिया था. एक्टर ने तीनों फिल्मों से 2500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर डाला था. हालांकि, ये कमाई उनकी फिल्मों की थी. अब तीन साल के बाद एक्टर 'किंग' लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देने वाले हैं.

फिल्म 'किंग' के बारे में

इसके साथ ही अगर शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका की जोड़ी फिर से देखने के लिए मिलने वाली है. इसे क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं, जो पापा के साथ बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आने वाली हैं. ये उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.